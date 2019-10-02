Mazda сделала гоночную версию нового хэтчбека Mazda3

Mazda3 TCR. Фото: Mazda Motorsports

Mazda3 TCR. Фото: Mazda Motorsports

Автомобиль разрабатывался в США по требованиям международного регламента TCR. Хэтчбек Mazda3 TCR оснащен 350-сильным турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач.

Гоночный дебют Mazda3 TCR состоится в январе 2020 года в рамках этапа IMSA Michelin Pilot Challenge, который пройдет в ходе уик-энда «24 часа Дайтоны».

Напомним, презентация дорожной версии Mazda3 нового поколения состоялась в 2018 году.