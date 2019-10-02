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Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки

Роскачество опубликовало на сайте рекомендации о том, как безопасно использовать пластиковую упаковку. Эксперты призвали не покупать горячие напитки в стаканчиках и горячие блюда в одноразовой посуде со значком PS или ПС, 6 (полистирол), поскольку при нагревании он выделяет токсины. Из полистирола зачастую производят ванночки с лапшой быстрого приготовления, при этом наливать в них кипяток «категорически запрещено».

При использовании пластиковых упаковки или посуды рекомендует:

  • не использовать одноразовую посуду или тару несколько раз;
  • обращать внимание на маркировку: на посуде для пищевой продукции должен быть значок с бокалом и вилкой;
  • не нагревать пластик, если на нем нет соответствующего значка, а также не мыть пластиковую тару в горячей воде и не оставлять бутылки с напитками в жару под прямыми солнечными лучами или около огня;
  • не хранить в пластиковой таре, не предназначенной для хранения и без соответствующей маркировки, пищевые продукты и напитки, а также в бутылки из-под воды с маркировкой ПЭТ 1 не заливать напитки вторично;
  • утилизировать пластик в специальные контейнеры.

Неблагоприятно воздействовать на продукцию также может упаковка из PVC или ПВХ, 3 (поливинилхлорид), однако сейчас ее практически не используют. По словам председателя технического комитета № 223 «Упаковка» Росстандарта Петра Бобровского, на российском рынке миграция химических веществ в упаковке существует, но в допустимых количествах. При этом если пластиковое изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки», то оно безопасно для потребителя.

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