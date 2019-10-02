Мост на улице Карпинского может быть расширен до шести полос

Администрация Перми объявила торги на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Максимальная стоимость контракта составляет 21,2 млн руб. Закупка финансируется из бюджетов города и края.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит увязать данный проект со строительством улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, а также предусмотреть реконструкцию моста на пересечении улицы Столбовой с Транссибирской железнодорожной магистралью с увеличением полос для движения с двух до шести.