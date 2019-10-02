02 октября, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Мост на улице Карпинского может быть расширен до шести полос

Администрация Перми объявила торги на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции улицы Карпинского от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Максимальная стоимость контракта составляет 21,2 млн руб. Закупка финансируется из бюджетов города и края.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит увязать данный проект со строительством улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина, а также предусмотреть реконструкцию моста на пересечении улицы Столбовой с Транссибирской железнодорожной магистралью с увеличением полос для движения с двух до шести.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

Пресс-релиз

интервью

Профиль пользователя