Прокуратура внесла мэрии Перми представление за отсутствие ливневой канализации

Прокуратура Свердловского района Перми совместно с инспекторами ГИБДД проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что в Свердловском районе, на участке улицы Лодыгина от Куйбышева до Курчатова и в обратном направлении, отсутствует ливневая канализация, из-за чего происходит затопление проезжей части.

Выявленные факты свидетельствуют о нарушении требований строительных правил и норм, а также технического регламента безопасности автомобильных дорог.

По итогам проверки прокурор внес представление заместителю главы городской администрации — начальнику управления внешнего благоустройства администрации Перми Анатолию Дашкевичу.