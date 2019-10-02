Общественники требуют приостановить работу асфальтового завода в Копейске

Экологическое движение «Экочел» требует приостановить работу асфальтового завода «Оливин» в Копейске. По данным общественников, предприятие с весны этого года увеличило рабочую мощность и стало выбрасывать в атмосферу ненормативное количество загрязняющих веществ.

Как рассказал руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзуллин, жители Копейска жалуются на резкий неприятный запах, вызывающий головокружение и тошноту. «Просим региональное министерство экологии провести проверку данного предприятия на предмет реальных нарушений, а не документальных, провести замеры воздуха на источнике. Также просим прокуратуру Челябинской области выйти с иском о закрытии предприятия в городской черте, не имеющего санитарной зоны и не выполняющего ограничительных мероприятия в период НМУ», - отметил господин Файзуллин.

Прокуратура Копейска провела проверку на асфальтовом заводе «Оливин». Установлено, что предприятие работает без согласованного с министерством экологии плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ при НМУ. Также у завода отсутствует программа производственного экологического контроля. Кроме того, «Оливин» не уведомил органы государственного экологического контроля, когда на производстве произошла авария с неконтролируемым выбросом продуктов горения в атмосферу.

В отношении руководства завода были возбуждены административные дела по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий), ч. 10 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации). Директор предприятия оштрафован на 25 тыс. руб., юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тыс. руб.