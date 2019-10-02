02 октября, среда
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Красноярск. Сибирь

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Единственный в России кассационный военный суд начал работу в Новосибирске

В Новосибирске начал работу кассационный военный суд, сообщает Сибирский окружной информационный центр. «Это единственный такой суд в стране. Важно организовать работу так, чтобы большие расстояния не могли препятствовать судебному процессу, в том числе активнее использовать систему видеоконференцсвязи»,— сказал полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

Суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты всех гарнизонных военных судов, всех окружных военных судов и апелляционного военного суда, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Оксана Павлова


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