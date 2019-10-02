Ижевск занял 1-е место на всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации о реализации мер по укреплению межнационального мира и согласия. В этой номинации рассматривали 168 заявок из 58 субъектов, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России, главу федеральной комиссии конкурса Виталия Мутко.

Помимо Ижевска, в перечень городов с лучшими муниципальными практиками вошли Ставрополь, Фролово из Волгоградской области и Ханты-Мансийск. Ставрополь занял 1-е место в номинации, где оценивалась эффективная обратная связь с жителями. В ней участвовали 205 заявок из 62 регионов. Фролово победил в номинации по градостроительной политике и развитию ЖКХ. В ней рассматривали 185 заявок от 56 субъектов. Ханты-Мансийск занял 1-е место в номинации, где оценивалась экономическая политика муниципалитетов. В ней приняли участие 156 конкурсантов из 57 субъектов.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводят ежегодно. Он нацелен на выявление, поощрение и распространение лучших примеров муниципальной работы. За проведение конкурса отвечают Минстрой, Минэконом развития, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей России.