Миграционные перемены

В 2018 году на территории Башкортостана на миграционный учет поставлено более 151 тысячи иностранцев. Из них 41,5 тыс. прибыли в поисках работы, но патент на трудовую деятельность получили только 25,7 тысячи человек. То есть почти 16 тысяч трудоустроились незаконно. Из-за таких нелегалов бюджет РБ потерял около полумиллиарда рублей, которые могли бы поступить от оплаты патентов.

Экономика республики давно не может обходиться без привлечения иностранной рабочей силы. Сегодня мигранты занимают места в тех сферах, куда неохотно идут россияне – это, прежде всего, строительство, сельское хозяйство, ЖКХ, услуги и торговля.

Однако дать четкие цифры, где и в каком количестве заняты иностранцы, невозможно, потому что никто не отслеживает их перемещения. Это сказывается и на санитарно-эпидемиологической, и на криминогенной ситуации. Только в прошлом году были выявлены десятки случаев сифилиса, туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди приезжих. Некоторые из тех, кому были поставлены предварительные диагнозы, так и не прошли обследование до конца. Вернулись ли они на родину или до сих пор незаконно находятся на территории республики, неизвестно.

Причиной потери контроля в этой сфере стал долгий поиск уполномоченных органов, которые, работая в связке с Управлением по вопросам миграции МВД РБ, могли бы выдавать патенты, проводить медицинское освидетельствование и тестирование иностранных граждан на знание русского языка. Централизованной работы в этом направлении не велось с момента ликвидации в 2016 году Управления ФМС, которое располагалось в Уфе на улице Красина, 21. После этого основной поток мигрантов переместился в РГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в п. Чесноковка. Но там возникли сложности с дактилоскопированием и фотографированием, а медицинские заключения, которые приносили иностранцы, зачастую оказывались фиктивными.

После этого МВД РБ открыло отдел по работе с трудовыми мигрантами по адресу Зеленогорская, 9/1 в Уфе. Однако, и оно оказалось неприспособленным для приема большого потока граждан. Ежедневно на небольшой площадке у входа в здание собиралось до 400 человек. Из-за отсутствия стоянок и туалетов мигранты оккупировали соседние дворы и подъезды, что вызвало недовольства у жителей близлежащих домов. Подразделение проработало чуть больше года. За это время местные жители написали свыше 70 коллективных жалоб в различные инстанции.

Проблема решилась в июне 2019 года, когда прием документов на выдачу патентов иностранным гражданам был организован в Многофункциональном миграционном центре по адресу: г. Уфа, ул. Сарапульская, 58. Здесь же расположилось подразделение Управления по вопросам миграции МВД РБ. Новый центр был построен на внебюджетные средства. Это 4-этажное здание, рассчитанное на прием более 75 тысяч человек в год, со всеми необходимыми условиями – огороженной территорией, турникетами, комфортным залом ожидания, буфетом, туалетами. Но главная задача, которую решает новый ММЦ – централизация работы всех уполномоченных организаций в сфере трудовой миграции, и, как следствие, повышение контроля. Теперь в одном здании ведется прием документов на патент, проводится полное медицинское освидетельствование и языковое тестирование мигрантов, необходимое для легализации на территории РФ.

С 31 августа 2019 года к упорядочению ситуации подключилась Торгово-промышленная палата. Постановление Правительства РБ №536 наделило ее правом участвовать в решении вопросов, связанных с трудовой миграцией. ТПП имеет широкие связи со средним и мелким бизнесом, которые в основном и формируют спрос на иностранную рабочую силу. Палата способна отладить контроль за трудовыми мигрантами от момента пересечения ими государственной границы до получения патента, оказывая тем самым содействие работе профильного управления МВД РБ.