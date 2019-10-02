В Татарстане запустят пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами

В Татарстане планируют запустить пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности. Данный вопрос накануне обсудили на совещании в минэкологии республики, передает пресс-служба министерства. По итогам совещания в минэкологии Татарстана была подготовлена «дорожная карта» по реализации пилотного проекта.

По словам министра экологии Татарстана Александра Шадрикова, в республике нужно сформировать инфраструктуру обращения с самыми опасными отходами в опережающем темпе. Также он заявил о готовности содействовать решению вопросов, которые появляются во время создания и развития комплексной системы обращения с опасными отходами.

Согласно законодательству, организацию работы по обращению с отходами I и II классов опасности должен осуществлять федеральный оператор, который определяется правительством страны по предложению группы компаний «Росатом».

"Ъ-Казань"