В Удмуртии будут судить врача за причинение смерти ребенку по неосторожности

Врача травматологического отделения стационара БУЗ «Воткинская городская больница № 1» обвиняют в небрежности, приведшей к гибели ребенка. Уголовное дело, возбужденное в отношении обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), направлено в суд. Врачу грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что несовершеннолетний спортсмен получил травму при игре в футбол в рамках турнира. Через несколько дней он обратился в больницу в связи с ухудшением здоровья. Лечащий врач не провел необходимые мероприятия для установления правильного диагноза и выбора лечения, что привело к образованию и развитию сепсиса, а также смерти ребенка.