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Руководители АО «БЭСК» вновь заняли верхние строчки федерального рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

1 октября опубликован ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который формирует Ассоциация менеджеров России при поддержке ИД «Коммерсантъ».


В этом году он проводится в 20-й раз. В самом престижном рейтинге – рейтинге высших руководителей четвертую строчку в отрасли «Энергетика и топливный комплекс» занял председатель правления – генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов. В Топ-50 ИТ-директоров вошел член Правления - директор по ИТ и организационному развитию АО «БЭСК» Юрий Горбачев, заняв 3-ю позицию в отрасли. И в Топ-25 директоров по логистике и цепям поставок в энергетической отрасли на втором месте член Правления - директор по закупкам и логистике АО «БЭСК» Анатолий Пискунов.

Руководители группы компаний АО «БЭСК» прочно закрепились в списке бизнес-лидеров России, занимая в нем лидирующие позиции уже несколько лет подряд, невзирая на происходящие ротации, что подтверждает высокие профессиональные компетенции топ-менеджмента группы компаний АО «БЭСК».

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Руководители АО «БЭСК» вновь заняли верхние строчки федерального рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров»

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