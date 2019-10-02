Банк УРАЛСИБ и Mastercard запустили акцию для бизнеса «Болей за хоккей!»

Банк УРАЛСИБ совместно с международной платёжной системой Masterсard запустили акцию «Болей за хоккей!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период проведения Регулярного Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обладатели действующих бизнес-карт Mastercard, выпущенных Банком УРАЛСИБ, а также открывшие новую бизнес-карту в течение срока действия акции, смогут выиграть билеты на матчи любимых клубов.

Всего разыгрываются 200 билетов на матчи Регулярного Чемпионата КХЛ сезона 2019-2020 гг. в следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Челябинск, Нижний Новгород, Нижнекамск. Каждый победитель получит по 2 билета на матч КХЛ.

Для того чтобы принять участие в акции «Болей за хоккей!», необходимо в течение периода действия акции оплачивать товары и услуги бизнес-картой Mastercard Банка УРАЛСИБ. При этом минимальная сумма одной транзакции должна составлять не менее 100 рублей, а общий объем трат по бизнес-карте за календарный месяц должен превышать 15 000 рублей.

Победитель определяется простым рейтингованием количества совершенных транзакций по картам клиентов Банка. Количество карт, которые можно использовать в рамках акции, не ограничено – Банк ведет подсчет количества транзакций по каждой бизнес-карте отдельно.

Акция проводится с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно и проходит в три этапа, по итогам каждого из которых будут определены победители. Один клиент может стать победителем только одного этапа.

• Первый этап: с 1 октября по 31 октября 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 декабря 2019 г.

• Второй этап: с 1 ноября по 30 ноября 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 31 января 2020 г.

• Третий этап: с 1 по 31 декабря 2019 года включительно. Победители получают билеты на матчи КХЛ, проводимые в период с 1 по 29 февраля 2020 г.

Узнать подробности акции «Болей за хоккей!», о сроках передачи вознаграждения, а также о перечне операций по бизнес-картам, не участвующих в акции, и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 553 банкомата, 530 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) https://www.mastercard.ru/ru-ru.html — технологическая компания, работающая в глобальной платежной индустрии. Мы управляем самой быстрой в мире сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах и территориях. Продукты и решения Mastercard позволяют проще, безопаснее и эффективнее решать повседневные задачи, например, делать покупки, путешествовать, вести бизнес и управлять финансами. Следите за нами на Twitter @Mastercard_RU и Mastercard Facebook, присоединяйтесь к обсуждениям в блоге Beyond the Transaction и подпишитесь на наши новости Engagement Bureau.

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