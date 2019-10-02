Банк УРАЛСИБ проводит в Уфе акцию «3 поездки в подарок»

Банк УРАЛСИБ приготовил подарок для жителей Уфы, получающих пенсию на счет «Социальной карты жителя Республики Башкортостан». С 1 октября по 31 декабря 2019 года клиенты, получившие пенсию на счет карты в предыдущем месяце, ежемесячно получают 3 бесплатных поездки в общественном транспорте города.

Основное условие: на счет «Социальной карты жителя Республики Башкортостан» в предыдущем месяце должна быть зачислена пенсия (перечисленная Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации). Бонусные поездки предоставляются в следующем месяце после зачисления пенсии.

«Социальная карта жителя Республики Башкортостан» объединяет возможности расчетной карты и универсального инструмента для доступа к различным услугам и сервисам. На карте сразу доступны банковское, дисконтное и транспортное приложения. Выпуск и обслуживание карты осуществляется бесплатно, с 19 сентября 2019 года на Социальной карте доступно транспортное приложение «АЛГА».

Преимущество Социальной карты жителя Республики Башкортостан от Банка УРАЛСИБ – в ее многофункциональности. В момент оплаты проезда система автоматически «понимает», как проводить списание: с Единого социального проездного билета (ЕСПБ), с приложения «АЛГА» на карте, либо с банковского счета.

Пополнить транспортное приложение «АЛГА» или Единый социальный проездной билет можно в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с использованием банковских платежных терминалов, через интернет банк, мобильный банк, или на сайте Банка в разделе платежи. В любом отделении ФГУП Почты России по Республике Башкортостан. Для пополнения транспортного приложения достаточно знать номер транспортной карты, пример, 9643 10020 ХХХХХ ХХХХХ, либо считать с использованием устройства штрихкод напечатанный на оборотной стороне «Социальной карты жителя Республики Башкортостан».

Оформить заявление на открытие карты или бесплатную замену ранее выпущенной карты на новую можно во всех отделениях Банка УРАЛСИБ. В настоящее время Банк УРАЛСИБ выпустил в регионе свыше 170 000 таких карт.

Подробная информация об организаторе, условиях акции «3 поездки в подарок от Банка УРАЛСИБ» и перечень поставщиков услуг перевозки пассажиров доступны на сайте (http://uralsib.ru/go/ride).

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).