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Пресс-релиз

В Пензенской области планируется создать 10 центров онкологической помощи

В Пензе открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи. Учреждение создано в рамках национального проекта «Здравоохранение» и функционирует на базе поликлиники № 14, уточнил губернатор Иван Белозерцев.

Оно будет заниматься «онкопоиском», диспансерным наблюдением за больными с онкологическими диагнозами, проведением химиотерапевтического лечения, мониторингом лечения.

Всего в регионе до 2024 года планируется создать 10 таких центров, пять из которых будут функционировать в областном центре.

Иван Сергеев


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