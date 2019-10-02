В Пензенской области планируется создать 10 центров онкологической помощи

В Пензе открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи. Учреждение создано в рамках национального проекта «Здравоохранение» и функционирует на базе поликлиники № 14, уточнил губернатор Иван Белозерцев.

Оно будет заниматься «онкопоиском», диспансерным наблюдением за больными с онкологическими диагнозами, проведением химиотерапевтического лечения, мониторингом лечения.

Всего в регионе до 2024 года планируется создать 10 таких центров, пять из которых будут функционировать в областном центре.

Иван Сергеев