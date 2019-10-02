Вторая ОЭЗ в Башкирии может появиться между Нефтекамском и Агиделью

Власти Башкирии, подавшие в августе заявку на создание особой экономической зоне (ОЭЗ) в районе салаватско-стерлитамакского промышленного узла, готовят заявку на организацию второй ОЭЗ. Об этом, как сообщает ТАСС, вчера в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил глава региона Радий Хабиров. Он сообщил, что вторую ОЭЗ планируют создать на севере республики, рядом с Нефтекамском и Агиделью. Нефтекамск — «довольно активно развивающийся город», а в Агидели ОЭЗ будет способствовать развитию, отметил глава.

Первую ОЭЗ под названием «Алга» планируют создать как зону промышленно-производственного типа на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов. В числе ее крупных резидентов назвались «Газпром нефтехим Салават» и «Салаватнефтехимпроект». Корпорация развития республики, которая является оператором проекта, подписала соглашение о намерениях с семью потенциальными резидентами будущей ОЭЗ.

Нефтекамск и Агидель — моногорода. Градообразующим предприятием Нефтекамска является НефАЗ, входящий в группу КамАЗ. В Агидели градообразующим предприятием должна была стать атомная электростанция, но она так и не была построена. Город расположен на северо-западе Башкирии, на месте слияния рек Камы и Белой, имеет выход в Каспийское, Черное и Балтийское моря. По данным Корпорации развития Башкирии, несколько предприятий изучают возможность строительства на его территории судоремонтно-судостроительного завода и терминала по перевалке зерна с целью его дальнейшего экспорта.

Ирина Самойлова