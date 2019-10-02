Заказчик убийства и киллер предстанут перед судом в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанут двое жителей Новосибирска, обвиняемых в организации убийства по найму и убийстве, сообщает областная прокуратура. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора региона Сергей Медведев.

В декабре прошлого года, как установило следствие, организатор убийства предложил сообщнику убить своего знакомого. В награду он пообещал киллеру 1 млн руб. и автомобиль Toyota Land Cruiser 200. «Согласившись на предложение, подельник взял нож и вечером 30 декабря 2018 года отправился к дому потерпевшего. Дождавшись приезда мужчины, обвиняемый набросился на него и нанес множественные удары ножом в голову, шею, грудь и спину, от которых потерпевший впоследствии скончался»,— рассказали в прокуратуре. Также убийца нанес ножевые ранения супруге, материи и брату потерпевшего, которые выбежали на крики и попытались остановить злоумышленника.

Уголовное наказание за убийство, совершенное по найму, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Илья Николаев