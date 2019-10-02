Директор аэропорта Томска устроился на работу в аэропорт Воронежа

Генеральный директор аэропорта Томска Роман Фроленко покинул свою должность, сообщает пресс-служба авиапредприятия. «Руководство холдинга "Новапорт" приняло решение о назначении Романа Фроленко директором международного аэропорта Воронеж, который недавно вошел в холдинг»,— говорится в сообщении. С 1 октября обязанности главы аэропорта Томска исполняет Николай Тарануха, ранее занимавший должность коммерческого директора.

За девять месяцев 2019 года томский аэропорт обслужил 581 тыс. пассажира (+21,6% к аналогичному периоду прошлого года). Грузопоток аэропорта составил 1,6 тыс. т (+4,1%).

Оксана Павлова