Стал известен куратор «Единой России» по выборам новосибирских депутатов в 2020 году

Депутат Госдумы Виктор Игнатов будет курировать избирательные кампании «Единой России» в заксобрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска в 2020 году. Спикер регионального парламента Андрей Шимкив станет главой предвыборного штаба. Соответствующие решения приняты на совещании с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Информацию об этом “Ъ-Сибирь” подтвердил секретарь новосибирского реготделения партии Андрей Панферов.

Виктор Игнатов в прошлом был одним из руководителей избирательного штаба мэра Новосибирска Виктора Толоконского в губернаторы, участвовал в организации предвыборной кампании Владимира Путина в Новосибирске. В 2013 году господина Игнатова исключили из «Единой России» за противодействие партии на выборах уполномоченного по правам человека в регионе, так как он поддержал кандидата КПРФ — журналистку Светлану Воронкову. В мае 2014 года был назначен первым заместителем мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локотя. В ноябре 2016 года снова стал членом «Единой России», возглавив межрегиональный координационный совет партии по Новосибирской и Омской областям.

Юлия Сасевич