На ММК стартовал конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии»

В традиционном конкурсе, организованном с целью повышения престижности рабочих профессий и совершенствования профессионального мастерства, принимают участие молодые работники Магнитогорского металлургического комбината и Обществ Группы в возрасте до 30 лет и со стажем работы не менее одного года.



Мероприятие пройдет в два этапа. Первый – отборочный – в производственных структурных подразделениях, второй – финальный - общекомбинатский.

Организационный комитет конкурса возглавил начальник научно-технического центра Андрей Картунов. В состав комитета вошли руководители производств, управления кадров и управления персонала, группы рабочих кадров, Союза молодых металлургов, профсоюзного комитета комбината.

Победители финального этапа будут награждены дипломами, денежными премиями. Поощрения предусмотрены также для организаторов и наставников призеров конкурса.

Конкурс стартовал 1 октября. Одними из первых в нем приняли участие молодые работники горно-обогатительного производства.