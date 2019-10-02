«Экран-оптические системы» запустил производство электронных компонентов за 350 млн рублей

«Экран-оптические системы» (ЭОС) запустил в Новосибирске первое в России производство электронных компонентов на основе арсенида галлия. Инвестиции в проект составили 350 млн руб. собственных средств компании и заемных. Производительность установки молекулярно-лучевой эпитаксии — до 10 тыс. пластин GaAs в год, сообщил гендиректор ЭОС Андрей Гугучкин. Проект реализован в сотрудничестве с Институтом физики полупроводников СО РАН.

По словам Андрея Гугучкина, сейчас ЭОС — единственное предприятие в стране по производству пластины GaAs для пассивных и активных устройств электронно-компонентной базы. Сейчас эту продукцию в Россию поставляют Тайвань, Китай и Южная Корея. Наногетероструктуры GaAs (относятся к категории сверхпроводников с частотой более 2 ГГц) необходимы для сотовых телефонов, мобильных сетей 5G, телекоммуникационной техники, преобразователей сигналов, усилителей мощности, транзисторов, солнечных панелей для космических аппаратов, фотоприемников, индикаторов, дисплеев, оптоэлектроники и др.

Следующим этапом предприятие планирует наладить производство пластин наногетероструктур на основе нитрида галлия (GaN). Инвестиции в этот этап составят около 750-900 млн руб. Третьим этапом станет производство электронной компонентной базы на основе GaN и GaAs для силовой электроники, необходимый объем вложений — около 1 млрд руб. Объем выпускаемых изделий в денежном выражении при достижении показателей первого этапа составит 350-400 млн руб. в год, второго этапа — до 1,2-1,5 млрд руб., третьего — до 3 млрд руб., уточнил Андрей Гугучкин.

АО «Экран-оптические системы» — ведущий производитель электронно-оптических преобразователей в России. Приборы под брендом ЭОС работают на астрофизических полигонах Италии, Франции, США, а также в Баксанской нейтринной обсерватории. Предприятие входит в структуру «РАТМ-холдинга». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2018 году — 717,3 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб.

О проекте читайте в материале “Ъ” «Экран-оптические системы» вкладывается в пластины»

Оксана Павлова