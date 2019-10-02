Житель Красноярского края пять раз перепродал иномарку и «заработал» уголовное дело

В Красноярском крае перед судом предстанет житель Железногорска, который пять раз продал один и тот же автомобиль. Как сообщает пресс-служба краевой полиции, мужчине грозит до шести лет лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве.

По данным МВД, в течение двух лет мужчина заключал со своими знакомыми фиктивные сделки купли-продажи автомобиля марки Kia, который принадлежал его отчиму. Сумма сделок составляла 350-500 тыс. руб. Но расставаться с иномаркой обвиняемый не собирался, установила полиция: какое-то время мужчина платил новому «владельцу» ежемесячную арендную плату в размере 10-15 тыс. руб. за пользование транспортным средством. Таким образом ему удалось «заработать» более 2 млн руб. Их местных житель тратил на собственные нужды.

Илья Николаев