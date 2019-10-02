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Новосибирск стал лидером среди городов по росту цен на новостройки

Новосибирска стал лидером среди крупнейших городов России по росту цен на новостройки за третий квартал 2019 года. По данным портала Domofond.ru, здесь цены за этот период выросли в регионе на 6,8%: с 63,6 тыс. руб. в июне до 68 тыс. руб. в сентябре.

Второе и третье места в рейтинге заняли Пермь и Санкт-Петербург, где стоимость на рынке новостроек поднялась на 4,8%: до 62,5 тыс. руб. за кв. м в Перми и до 126,5 тыс. руб. в Петербурге. Для сравнения: в Москве (24 место) рост средней цены составил 2,8% за квартал.

В Барнауле (6 место) рост цен составил 4,8%, до 50,4 тыс. руб., в Новокузнецке (13 место) — на 4%, до 49,4 тыс. руб., в Кемерово (38 место) — на 1,7%, до 44,2 тыс. руб., в Томске (49 место) — на 1,2%, до 56.5 тыс. руб. Подешевели новостройки только в Омске — на 1,6% за три месяца: в июне квадратный метр в городе стоил 45,9 тыс. руб., в сентябре — 45,2 тыс. руб.

«Рост цен на новостройки в третьем квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир»,— говорит главный редактор Domofond.ru Ирина Филатова. Она отмечает, что в целом рост цен меньше, чем прогнозировали кредитные организации: «Сбербанк, например, заявлял, что физических лиц ждет переплата порядка 5% за покупку новостроек по новой схеме. Скорее всего, цены продолжат ползти вверх».

Оксана Павлова


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