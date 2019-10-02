Владельцы торговых павильонов в Перми продолжили выставлять их по завышенным ценам

На площадке Avito появилось два новых сообщения о продаже торговых комплексов на центральной части улицы Ленина. В минувшие выходные было опубликовано объявление о продаже за 247 млн руб. одного из торгового комплекса «Пирамид» по адресу: ул. Крисанова, 12а площадью 660 кв. м. Стоимость 1 кв. м — 374 тыс. руб.

Также выставлено на продажу здание кафе рядом с краевой библиотекой (ул. Ленина, 70а) — за 170 млн руб. Площадь кафе — 443 кв. м. Стоимость 1 кв. м — 391 тыс. руб.

Напомним, на прошлой неделе в одно время с этим объявлением появились сообщения о продаже аналогичных объектов — расположенных по соседству торговых комплексов на ул. Ленина, 68а (возле библиотеки им. Горького) — кафе Chicken сети «Алендвик» и одноэтажного магазина «Фейерверки» (ул. Ленина, 53, у драмтеатра). У этих объектов также стоимость составляет 375 тыс. руб. за 1 кв. м. Один из объектов — комплекс на ул. Ленина, 53а,— будет выкупаться мэрией.

Эксперты “Ъ-Прикамье” полагали, что одновременная подача аналогичных объявлений о продаже по завышенной стоимости может быть полезна в суде, если мэрия начнет изъятие земель.