Осинские депутаты предложили главе района согласовывать с думой руководителей МУПов

Депутаты думы Осинского городского округа приняли решение об обязательном согласовании с думой кадровых решений по руководителям муниципальных предприятий и учреждений. Как рассказал “Ъ-Прикамье” собеседник, знакомый с ситуацией в думе, это решение «лишит главу района возможности давить на депутатов, являющихся руководителями муниципальных организаций, на конкурсе по выбору главы округа». Однако, по словам источника, против этой инициатива выступила прокуратура, считающая, что дума превысила свои полномочия. Протест прокурора будет рассмотрен на ближайшем заседании думы.

Собеседник в администрации Осинского района отметил, что решение депутатов «не соответствует уставу муниципалитета». Источник добавил, что «администрация принимает кадровые решения исходя из профессиональных качеств управленцев, а не их политических взглядов».

Ранее спикер думы Осинского городского округа Михаил Алатырев был уволен с поста директора МУП «Водоканал». Господин Алатырев назвал действия главы района Якова Лузянина «попыткой политического давления». Сам Яков Лузянин объяснил решение об увольнении господина Алатырева профессиональными качествами руководителя. «Он месяц не мог устранить прорыв на центральном водопроводе. Кроме того, поступали жалобы от жителей и коллег о том, что директор МУПа фактически не занимается управлением»,— рассказал глава района.