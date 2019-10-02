«Рамус молл» придержали до весны

Намеченное на эту осень открытие крупнейшего в Закамье Татарстана торгово-развлекательного центра «Рамус молл» стоимостью 6 млрд руб. отложено на март 2020 года. В Ramus Group, ведущей проект, ссылаются на арендаторов, которым якобы потребовалось дополнительное время на ремонт своих площадей. Однако, по данным властей Нижнекамска, строительство здания еще не завершено и находится в стадии отделочных работ. Якорные арендаторы, в числе которых X5 Retail Group и «М.Видео», издержки в связи с нарушением сроков открытия не называют. Ухода арендаторов из-за этого эксперты не ожидают, полагая, что новому ТРЦ благодаря его размерам удастся получить «все потоки посетителей».



Компания Ramus Group, возводящая в Нижнекамске многофункциональный семейный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Рамус молл», перенесла его открытие с третьего квартала 2019 года на март 2020 года. Директор по развитию Ramus Group Эльмира Нуреева сообщила “Ъ”, что отсрочка связана с тем, что арендаторы не успевают выполнить ремонт на своих площадях. «Международным арендаторам на ремонтные работы необходимо от трех до шести месяцев»,— пояснила госпожа Нуреева.

Однако в исполкоме Нижнекамского муниципального района “Ъ” сказали, что объект пока не достроен и разрешение на его ввод в эксплуатацию не выдано. Возведена лишь коробка здания, а отделочные работы снаружи и внутри будущего торгового центра еще ведутся, пояснили местные власти.

Строительство «Рамус молла» в Нижнекамске на пересечении улицы Сююмбике и проспекта Мира началось в 2018 году. Предполагается, что ТРЦ площадью 120 тыс. кв. м станет крупнейшим в Закамье, сопоставимым с казанской «Мегой». Застройщиком ТРЦ, по данным исполкома Нижнекамска, выступает ИП Рафис Мустафин, являющийся депутатом нижнекамского городского совета и учредителем ООО «РаМус» — материнской компании девелоперской Ramus Group. Стоимость строительства ТРЦ составляет около 6 млрд руб., из которых часть — заемные средства, сумму которых в компании не называют.

В Ramus Group надеются, что с появлением крупного торгового комплекса в Нижнекамске местные жители перестанут ездить за покупками в другие города Татарстана и что «Рамус молл» привлечет также население соседних Набережных Челнов, Альметьевска, Елабуги и Менделеевска. Предполагается, что в ТРЦ будут работать более 300 магазинов, в том числе Reserved, O’Stin, «Рив Гош», а также фуд-корт, кинотеатр, каток, многофункциональный центр. Якорными арендаторами станут X5 Retail Group, которая планирует открыть в «Рамус молле» супермаркет «Перекресток», и «М.Видео» — магазин на площади 1,7 тыс. кв. м.

В X5 Retail Group на вопрос “Ъ” о возможных потерях из-за переноса сроков не ответили. В «М.Видео» говорят, что «все процессы по подготовке к открытию идут в рамках плана»: сейчас арендатор и «Рамус молл» согласовывают договор.

Эксперты не ожидают оттока арендаторов в связи с отсрочкой. «Торговый центр такой необычно большой для Нижнекамска площади позволит переориентировать в него все потоки посетителей с небольших торговых площадей»,— считает партнер компании «Вальтер Констракшн» Вадим Тедеев. Площадка для детей и зона семейного отдыха, которые планируются в «Рамус молле», по мнению аналитика, увеличат время пребывания посетителей в ТРЦ в среднем на полчаса и приведут к росту выручки всех арендаторов. Господин Тедеев называет перенос сроков сдачи ТРЦ в эксплуатацию рядовым событием, «связанным с неопределенностью в самом начале проекта, когда неизвестны многие нюансы и препятствия». Он считает осень и начало года одинаковыми с точки зрения активности покупателей.

Вадим Тедеев оценивает срок окупаемости объекта примерно в 10–12 лет.

В девелоперской компании UD Group “Ъ” сказали, что казанские ТЦ в среднем получают от арендаторов чуть более 1,58 тыс. руб. за квадратный метр. «Распространенной практикой становится плата процента с оборота вместо арендной платы. Как правило, чем больше занимаемая площадь или привлекательнее бренд, тем меньше процент. Собственники объектов все чаще соглашаются на эту схему, желая привлечь или сохранить арендатора, но тем самым разделяя с ними риски»,— отмечают в UD Group. Так, средний размер процента с оборота для группы товаров «одежда» и «обувь» в Казани составляет 9% при диапазоне 5–10%. Для крупных арендаторов (например, групп «спортивные товары» или «детские товары») размер платы с оборота может составлять 5–7%. Игровые и развлекательные зоны для детей платят до 15% с оборота, операторы фуд-кортов и кафе — 4–10%.

Из-за прогнозируемого снижения покупательной способности, высокого уровня конкуренции, снижения ритейлерами плана по открытию новых торговых точек в UD Group оценивают текущий потенциал для реализации проектов торговой недвижимости как низкий.

Однако Вадим Тедеев считает это направление перспективным, отмечая, что «сегмент торговых центров во всем Татарстане, кроме Казани, еще далек от насыщения, а у населения пусть медленно, но восстанавливается уровень жизни после последней девальвации рубля».

Александр Шакиров