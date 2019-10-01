Богатых россиян быстрее запишут в налоговые резиденты

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян. Специально уехать из страны, чтобы не платить, больше не получится. Ведомство подготовило проект нововведений и внесло его в Госдуму. Минфин хочет изменить правила признания человека налоговым резидентом России. Если раньше для этого необходимо было провести в стране 183 дня, то теперь резидентом будет считаться тот, кто остался в стране на 90 дней. Министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что такие ужесточения нужны, «чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам возвращались».

Поможет ли это вернуть капиталы? На этот вопрос ответила руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова: «С одной стороны, это абсолютно логичное продолжение и закона о контролируемых иностранных компаниях, и налоговой амнистии, то есть постарались вернуть в Россию, взять под контроль — а теперь извольте платить налоги в родной стране. А кто не особо желает, может уезжать насовсем и выводить бизнес куда-нибудь. Если и привлекают значительные капиталы, как это делают в Монако, то как раз либерализацией, но не ужесточением. Что касается утечки капиталов и вообще депопуляции, я опасаюсь, что в этом направлении все и пойдет. Потому что сейчас среди действительно состоятельных семей очень популярен, что называется, билет в один конец для какого-то подросшего гражданина, которого отправляют учиться куда-нибудь в Англию, США или куда-то еще в расчете, что этот человек останется там и будет выстраивать свою жизнь там и, возможно, бизнес».

Даже если гражданин проводит на родине меньше трех месяцев, но у него остается в России недвижимость, семья и личные связи, так называемый «центр жизненных интересов», его все равно признают налоговым резидентом. Есть риск того, что сразу несколько стран будут считать, что человек — их налоговый резидент, и потребуют платить налоги. Для таких случаев есть специальные процедуры, но они долгие и часто заканчиваются судами, рассказала “Ъ FM” специалист по международному налогообложению Ольга Цохорова: «При проведении проверки налоговый орган будет заявлять физическому лицу, которое улетело на Кипр и живет там полгода, что мы на самом деле считаем, что у вас центр жизненных интересов в России, и вынесет решение о доначислении. Мы это решение идем оспаривать сначала на административной стадии. Если и там, и там стороны не придут к взаимопониманию, то дело будет выноситься в суд, и каждый из нас будет приводить ряд доказательств, которые будут подтверждать, что на самом деле у нас центр жизненных интересов или жилища у нас в России нет — все это только на Кипре. Если и там, и там, то все это будет усложняться. Как правило, начинается с теста физического присутствия. Если его не хватает, возникает ситуация конфликта, применяем следующий тест — местонахождение постоянного жилища. Если и его не хватает, мы применяем последовательно тесты, которые установлены в каждом конкретном соглашении с каждой отдельно взятой страной, и в итоге спускаемся вплоть до теста гражданства».

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Кроме того, теперь гражданин должен будет отчитываться перед ФНС об иностранных компаниях и платить налог с их нераспределенной прибыли. Инициатива Минфина может оказаться выгодной тем, кто живет не в России, и при этом хочет продать здесь имущество, поясняет руководитель практики международного налогообложения FBK Legal Дмитрий Парамонов: «Зачастую бывает такая ситуация, когда российский резидент уезжает из России, например, куда-то работать, и здесь он избавляется от имущества. У нас же все еще действует жесткая норма о том, что невозможно для нерезидента применить вычеты, имущественные в том числе. То есть это расходы на приобретение какого-то имущества, которое он в России теперь продает, и получается, что он успел прожить более 90 дней в стране, но мене 183-х, и поэтому у него 30% на доход, полученный из России, и невозможность вычетов. Он страдает очень сильно. И при продаже человек не понимает, почему он должен платить налог, когда он финансово пострадал на самом деле.

И, конечно, пожить три месяца в России, получить статус резидента, воспользоваться всеми прелестями налоговых вычетов в таких ситуациях, многим будет приятно и выгодно».

В Минфине также хотят снизить ставку на доходы физлиц для нерезидентов. Сейчас она составляет 30%, в министерстве собираются уравнять ее с внутрироссийской, которая составляет 13%.

Елена Иванова, Сергей Гусев