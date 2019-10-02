Во Франции возобновили дело о крушении Boeing 737 в Египте в 2004 году

Апелляционный суд Парижа постановил снова открыть расследование крушения Boeing 737 компании Flash Airlines под Шарм-эш-Шейхом в 2004 году, сообщает Le Monde со ссылкой на AFP. В частности, правоохранительные органы должны будут допросить руководителя Flash Airlines.

Родственники погибших обжаловали решение суда, который закрыл расследование в 2017 году. В ходе слушаний никому так и не были предъявлены обвинения, причиной крушения была признана ошибка экипажа. Решение суда вызвало возмущение, поскольку потерпевшие посчитали, авиакомпания допускала нарушения в своей деятельности.

Самолет Boeing 737 египетской компании Flash Airlines разбился под Шарм-эш-Шейхом в 2004 году. Он следовал рейсом Шарм-эш-Шейх—Каир—Париж. Самолет поднялся на высоту 1,8 км, сменил курс, снизившись до высоты 1,2 км, а затем пропал с экранов радаров. В результате лайнер упал в 15 км от побережья напротив Шарм эш-Шейха через несколько минут после вылета. На борту самолета были 135 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли.