Кабмин уходит на проекты

Начало кардинальной реформы системы управления регионом объявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Предполагается, что вместо существующих органов власти управление будет осуществляться четырьмя администрациями — администрацией губернатора, администрацией развития реформ, администрацией жизнедеятельности и администрацией соцблагополучия. Министерства станут проектными офисами, оперативную деятельность, сбор и анализ информации будет осуществлять центр управления регионом. Чиновники от комментариев отказываются. Эксперты высказывают сомнения в эффективности реформы и называют ее ­рискованной.

В понедельник губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в Facebook объявил, что «с октября начинаются преобразования в системе управления регионом». Как такового регионального правительства в прежнем виде больше не будет, вместо этого «будут созданы администрация губернатора, администрация развития реформ, администрация жизнедеятельности и администрация социального благополучия», а «министерства будут трансформированы в проектные офисы, их деятельность будет направлена на устойчивое развитие Ульяновской области». Кроме того, будет «переформатирована система госкорпораций», Корпорация развития Ульяновской области (АО, занимается инвестициями), Корпорация развития промышленности и предпринимательства (фонд), Агентство технологического развития Ульяновской области (АНО), Корпорация развития коммунального комплекса (ОГКП) «будут реформированы в институт развития». Кроме того, губернатор отметил, что «уже подписал распоряжение о создании Центра управления регионом».

О предстоящем реформировании Сергей Морозов говорил уже неоднократно. В мае этого года он заявил, что уже давно мечтает «о так называемой ликвидации правительства», которое «должно отойти от текущей операционной деятельности и сделать упор на перспективную работу». Именно тогда уже обсуждался вариант, предложенный региональным Центром стратегических исследований (АНО), по переносу большинства функций министерств в проектные офисы, которые могут существовать в форме АНО, фондов или учреждений. В июле господин Морозов заявил, что, учитывая экономические вызовы, считает необходимым «принять на себя всю полноту ответственности за развитие Ульяновской области, совместив функциональные полномочия губернатора и председателя правительства» и «переформатировать работу областного правительства», «выстраивая ее на постулатах открытости».

Получить более подробные официальные пояснения о будущей структуре и ее функционале не удалось — высокопоставленные чиновники администрации губернатора и облправительства от комментариев отказались. В администрации губернатора также пояснили, что подготовкой реформирования занимается рабочая группа под руководством первого заместителя губернатора Анатолия Озернова, однако «он не будет давать никаких пояснений, пока не утвердит окончательный формат».

Впрочем, источники, близкие к рабочей группе, пояснили „Ъ“, что фактически вместо облправительства управление регионом будет вестись четырьмя администрациями — «это как четыре главных блока деятельности исполнительной власти, которые можно будет сравнить с очень укрупненными министерствами». Скорей всего, именно в их структуре и будут сохранены такие обязательные направления, как контрольно-надзорная деятельность и госфункции. Администрация губернатора, как и сейчас, будет обеспечивать деятельность высшего должностного лица и решать вопросы внутренней политики; администрация развития реформ — заниматься развитием региона, инвестициями; администрация жизнедеятельности — промышленностью, ЖКХ, транспортом, дорогами и т.д.; администрация соцблагополучия — здравоохранением, культурой, соцзащитой, спортом и т.д. А в администрации уже будут входить проектные офисы по конкретным направлениям. Их организационно-правовая форма пока не определена — это могут быть как АНО или фонды, так и учреждения. Над всем этим будет стоять губернатор региона, осуществляющий общую координацию действий исполнительной власти. Центр управления регионом (ЦУР), создаваемый по аналогии с Москвой и Подмосковьем, в сопряжении с ситуационным центром (формируются на основе цифровых комплексов во всех регионах по указу президента РФ) должен будет заниматься оперативным сбором всей информации по региону и ее анализом, а «затем давать рекомендации, как, в каком направлении, по каким проблемам и какому ведомству надо вести работу». «В первую очередь ЦУР будет также под управлением губернатора»,— пояснил собеседник.

По словам источников, предполагается, что реформирование будет завершено к 1 января 2020 года, «этого времени должно вполне хватить, чтобы проработать все детали реформирования». Сокращение численности органов власти не предполагается. Главная задача, поставленная губернатором, отмечают собеседники,— это повышение эффективности управления, среди задач также сокращение числа госслужащих и, «в некоторой степени — фонда заработной платы». Эффективность, как считают члены рабочей группы, повысится за счет «большей гибкости проектных офисов, у которых нет ограничений, существующих для госструктур», и есть возможность привлекать опытных специалистов под конкретные задачи. По мнению собеседников, реформа «не должна быть очень болезненной для опытных и активных чиновников, поскольку принципиально их задачи и функционал не изменятся».

Иначе считает доктор экономических наук, завкафедрой экономики и госуправления УлГУ, эксперт региональной Общественной палаты Анатолий Лапин, отмечающий, что такая глубокая реформа «как минимум на полгода повлияет на качество работы исполнительных органов власти». «Ничего похожего в структурах власти ни за рубежом, ни в регионах России я не видел, и никто пока не сказал, чем была плоха прежняя структура, когда есть правительство, занимающееся исполнением государственных задач, и есть администрация губернатора, контролирующая его эффективность»,— заметил господин Лапин. Он считает, что принцип проектных офисов, пришедший из бизнеса, «не всегда применим для органов власти, поскольку у власти основа — это стабильность». «И кто будет слушать руководителя проектного офиса в форме АНО? Они теряют статус органа власти и возможность эффективного управления. Опасаюсь, что это самая рискованная попытка реформирования из всех, что были»,— добавил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск