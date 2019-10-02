Распределили поступления

Парламентарии Самарской области приняли изменения в региональный бюджет. Не поддержали законопроект о поправках в казну фракции ЛДПР И КПРФ губернской думы. В частности, оппозиционеры не одобрили выделение средств фонду капремонта и футбольному клубу «Крылья Советов».

Депутаты Самарской губернской думы рассмотрели изменения в областной бюджет на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. В проекте закона учитывается увеличение поступлений на 5,69 млрд руб. в 2019 году, на 560,6 млн руб. в 2020 году, на 1,8 млрд руб. в 2021 году. В частности, 1,3 млрд руб. направят на продолжение строительства мостового перехода «Фрунзенский», 1,4 млрд руб.— на завершение реконструкции здания для Шестого кассационного суда общей юрисдикции, 809 млн руб.— на зарплату медработников.

Некоторые поправки депутаты от оппозиционных партий не одобрили. Зампредседателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) спросил о выделении 735 млн руб. фонду капремонта: «Что за нужда такая у фонда, и кто довел его до такого состояния?» Первый заместитель министра управления финансами Самарской области Владимир Панферов рассказал, что при подготовке к ЧМ2018 были задействованы средства жителей из-за отсутствия денег в бюджете. В частности, средства были направлены на ремонт крыш и фасадов в домах вдоль гостевых туристических маршрутов и объектах культурного наследия.

Футбольному клубу «Крылья Советов» планировалось выделить из регионального бюджета 285 млн руб., а на жилье детям-сиротам — 36 млн руб. Депутаты Михаил Матвеев и Александр Степанов обратились с предложением сократить расходы областного бюджета на футбольный клуб и вместо этого увеличить расходы на обеспечение жильем сирот. В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщили, что нет возможности приобрести жилье для сирот в 33 кв.м., поскольку нет построенного жилья. (Детям-сиротам должны предоставлять квартиру не менее 33 кв.м.)

Депутаты попросили также детализировать расходы на футбольный клуб в 285 млн руб. Владимир Панферов ответил, что эти средства планируется направить на выплаты гарантированной части зарплаты футболистов, тренеров, расходы на обеспечение деятельности центра подготовки футболистов, зарплату тренерам, приобретение экипировки, участие в спортивных мероприятиях, содержание материально-технической базы, проведение календарных игр и тренировочных мероприятий. Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин уточнил, что соотношение зарплаты и остальных расходов составляет примерно 60% к 40% (содержание, эксплуатация, детская спортивная школа, перелеты, гостиницы).

Председатель комитета по бюджету Габибулла Хасаев отметил на заседании, что, по мнению комитета, нельзя противопоставлять спорт и обеспечение жильем детей-сирот: «Каждый год мы на 200 млн руб. увеличиваем финансирование на детей-сирот. В этом году общее финансирование на приобретение жилья для детей-сирот составило 919 млн руб. Комитет рекомендовал думе отклонить поправку». «Около тысячи детей с неисполненными судебными решениями на получение жилья. У футбольного клуба „Крылья Советов“ нет судебных решений, которые обязывают выделять средства на это направление»,— ответил Михаил Матвеев. В итоге парламентарии отклонили поправку о перераспределении 285 млн руб. Поправку поддержали девять депутатов, 27 проголосовали «против».

Алексей Лескин по итогам рассмотрения вопроса сообщил, что фракция КПФР не может голосовать за законопроект и воздержится от голосования: «Есть поправки в бюджет, которые мы с вами не все одобряем, это по фонду капремонта, это просто издевательство. Мы сегодня узнали, что пожинаем плоды предыдущего губернатора. И почему-то теперь область страдает за это. Вчера было заседание комитета по бюджету, где рассматривался вопрос перераспределения средств. Я считаю, что заявление минсоца, которое должно защищать обездоленных людей, о том, что нет возможности приобрести специализированное жилье 33 кв.м, не выдерживает никакой критики. Муниципалитетам ничего не мешает добавить немного средств и взять 34 или 35 кв.м. У нас 1200 невыполненных решений суда». Фракция ЛДПР также выступила против законопроекта о внесении изменений в бюджет.

Ани Айвазян