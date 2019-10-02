Думский призыв

Президиум политсовета волгоградского регионального отделения «Единой России» рассмотрел вопрос о выдвижении главы отделения Сергея Горнякова в Совет федерации и рекомендовал кандидатуру к одобрению областной думой. Ранее господина Горнякова в качестве сенатора предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Законодательное собрание примет решение о выдвижении нового члена СФ на первом заседании, которое состоится ориентировочно через неделю. Эксперты положительно оценивают господина Горнякова как кандидата в Совет ­федерации.

Волгоградское областное отделение «Единой России» согласилось с выдвижением своего руководителя Сергея Горнякова в Совет федерации. Вопрос о его переходе на работу в СФ рассматривался в минувший понедельник на заседании президиума политсовета реготделения партии. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе исполкома партии, было принято решение рекомендовать депутатам Волгоградской областной думы одобрить кандидатуру Сергея Горнякова к выдвижению в Совет федерации от представительного органа власти области. В пресс-службе регионального собрания сказали, что пока состоялось только организационное заседание думы, на котором принимались решения о формировании составов комитетов. Выдвижение представителя облдумы в СФ состоится ориентировочно 8 ­сентября.

Выдвинуть господина Горнякова в Совет федерации в минувшую субботу на совместном расширенном заседании президиума регионального отделения «Единой России» предложил губернатор области Андрей Бочаров. Он отметил, что «его опыт … позволит более активно представлять и отстаивать интересы Волгоградской области на федеральном уровне». Исполнительную власть в Совете федерации будет представлять бывший спикер Волгоградской областной думы Николай Семисотов, его господин Бочаров выдвинул на прошлой неделе.

В прошлом созыве Волгоградской областной думы Сергей Горняков руководил фракцией единороссов, был заместителем председателя регионального парламента. Он также является председателем совета директоров ОАО «Хоперская упаковка». На выборах в Волгоградскую областную думу господин Горняков выдвигался по одномандатному округу № 1 (город Урюпинск, главой которого Сергей Горняков был до 2014 года) и обошел соперников с результатом 76%.

До сентября этого года Волгоградскую область в Совете федерации от законодательного собрания представляли бывшая министр спорта и молодежной политики региона Татьяна Лебедева, от исполнительной власти — председатель региональной общественной организации многодетных и приемных семей «Много деток» Елена Попова.

Депутат областной думы Алексей Буров (КПРФ) говорит, что у него «нет оснований» не поддержать Сергея Горнякова в качестве сенатора от региона. «Вполне достойная кандидатура, у него большой опыт, хорошо справлялся с работой вице-спикера областной думы, желание работать на благо Волгоградской области у него тоже есть»,— отмечает господин Буров. Как положительный фактор парламентарий отмечает и то, что господин Горняков работал вместе с Николаем Семисотовым. «Думаю, из них получится хороший тандем»,— пояснил Алексей Буров.

Депутат Волгоградской облдумы справоросс Дмитрий Калашников говорит, что у Сергея Горнякова «огромный опыт работы в законодательном собрании и муниципальной работе». «Волгоградская область в его лице приобретет активного работника в СФ»,— полагает господин Калашников.

Политолог Александр Сайгин также называет Сергея Горнякова достойным кандидатом в Совет федерации. «Сам по себе он достаточно сильный парламентарий, и на посту главы Урюпинска он показал себя весьма неплохо»,— считает эксперт. Назначенный же губернатором Николай Семисотов, по словам господина Сайгина, «не проявил себя как сильный председатель думы». «Посмотрим, как они покажут себя в СФ. К сожалению, Совет федерации — это структура, которая царствует, но не правит. Они в основном подписывают законопроекты, редко спорят. Скорее, это почетная пенсия»,— отметил Александр Сайгин.

Сергей Петунин