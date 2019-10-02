Регоператор смотрит на правый берег

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Саратовской области АО «Управление отходами» намерен с начала будущего года начать работу в правобережных районах региона. Сейчас 20 муниципалитетов области остаются без услуги «Обращение с ТКО». В «Управлении отходами» говорят, что ситуация с работой в правобережных районах осложняется тем, что министерство экологии и природных ресурсов области до сих пор не может определить легальные места для захоронения и сортировки отходов. Сейчас в районах действуют несанкционированные свалки. В министерстве природных ресурсов прокомментировать ситуацию не смогли. Депутаты считают, что ситуация с вывозом мусора в регионе постепенно ­налаживается.

В начале следующего года в Саратовской области должны появиться шесть новых объектов сортировки и перегрузки мусора — мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. т отходов в год и пять мусороперегрузочных станций. Это позволит регоператору по обращению с ТКО начать работать в правобережных районах, сообщает ППК «Российский экологический оператор». Сейчас в области действуют два мусоросортировочных комплекса (МПК) — в левобережных Энгельсском и Балаковском ­районах.

В АО «Управление отходами» подтвердили эту информацию, но от более подробных комментариев ­отказались.

Сейчас 20 правобережных районов Саратовской области не охвачены услугой «Обращение с ТКО». Источник, близкий к работе регоператора, сообщил, что «Управление отходами» не может зайти в Правобережье, так как там нет легальных полигонов для захоронения отходов и мусоросортировочных комплексов.

«В ряде районов полигоны закрыты (Балашовский, Петровский районы), в других действуют, но на них отсутствует обязательное (например, весовое) оборудование (Калининский район), что мешает начать оказывать услугу по обращению с ТКО уже сейчас. В Самойловском районе жители утилизируют мусор на расположенных вдоль дорог свалках, там его сжигают»,— отметил собеседник „Ъ“.

По словам источника, места для легального складирования отходов и их переработки региональному оператору должно определить министерство природных ресурсов и экологии области, однако это до сих пор не сделано.

Напомним, АО «Управление отходами» получило статус регионального оператора по обращению с ТКО и приступило к вывозу мусора в Саратовской области с 12 августа 2018 года. Практически сразу после того, как регоператор приступил к работе, его деятельность привлекла внимание областной прокуратуры. Ведомство начало проверку и в октябре сообщило, что привлеченные регоператором к работе по вывозу мусора к местам его утилизации. ООО «Днепр. Смоленский регион», ООО «МВК Экоцентр», ООО «Гарант Плюс», ООО «Экотехника» и МУП «Дорожник Заводского района» оказались технически не готовы обеспечить своевременный вывоз мусора в связи с отсутствием необходимого количества техники, контейнеров и сотрудников.

В пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона вчера весь день не отвечали на звонки. Глава ведомства Константин Доронин отказался прокомментировать „Ъ“ ситуацию, сославшись на совещание.

Зампред комитета по аграр­ным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской областной думы Николай Семенец считает, что регоператор до сих пор не начал работать в Правобережье так как «в первую очередь, всех интересуют самые лакомые куски». «Где живет платежеспособное население, туда они и зашли в первую очередь. В целом ситуация с вывозом отходов в регионе начала меняться в лучшую сторону. На первых порах были сложности, но они были во всех субъектах, работу надо было наладить»,— отметил он. По его мнению, рег­оператора необходимо заставить зайти в экономически невыгодные районы и «вместе с лакомыми кусками обязать взять и нелакомые».

Депутат облдумы Станислав Денисенко отмечает, что в Саратове и в районах области ситуация с мусором остается напряженной, но «это проблема не регоператора, а наших властей, которые плохо ведут информационную работу с населением». «Жителям частного сектора так никто и не объяснил, что срубленные и брошенные рядом с мусорными контейнерами ветки деревьев никто убирать не будет, рег­оператор не обязан это делать. Их надо измельчить до такого состояния, чтобы они влезли в бак. В итоге мы получаем захламленную территорию»,— подытожил он.

Марина Ковалева