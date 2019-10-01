S&P опасается нового долгового кризиса

Рейтинговое агентство Standard & Poor`s зафиксировало негативную тенденцию в корпоративном секторе: у компаний снижается выручка и одновременно растет долговая нагрузка. Аналитики агентства считают, что, если такая тенденция продолжится, это может стать еще одним фактором рецессии в США, вероятность которой, по мнению S&P, в ближайший год составляет 30–35%.

Вчера аналитики рейтингового агентства Standard & Poor`s опубликовали исследование под названием «Следующий долговой кризис: угроза рецессии выручки». В рамках исследования специалисты проанализировали динамику выручки и долговой нагрузки в 20 071 нефинансовой компании среднего бизнеса, поскольку, по их мнению, «такие компании чаще, чем крупные корпорации, предрасположены к тому, чтобы стать тревожным звонком».

Сообщается, что общий объем долговой нагрузки проанализированных компаний составляет $30 трлн, что эквивалентно двум пятым от общей долговой нагрузки на нефинансовый корпоративный сектор США — $73 трлн.

Аналитики отметили, что в 2019 году ситуация с корпоративной долговой нагрузкой ухудшилась: среди компаний нефинансового сектора она растет быстрее, чем выручка этих же компаний. Это может привести к снижению прибылей, что, в свою очередь, отразится на всей экономике, добавив причин для возможной рецессии. S&P отмечает, что ее аналитики уже повысили вероятность наступления рецессии в США в ближайшие 12 месяцев до 30–35%.

Рост долговой нагрузки на корпоративный нефинансовый сектор в 2019 году агентство объясняет событиями конца 2018 года: в октябре Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о продолжении ужесточения кредитно-монетарной политики, что привело к бегству инвесторов из рынка более высокорисковых, но и более доходных облигаций спекулятивного уровня в рынок обычных облигаций. Когда же в начале 2019 года ФРС изменила свою политику и стала говорить о «более низких ставках на более длительное время», это вызвало новый рост интереса к заимствованиям — как со стороны заемщиков, так и кредиторов.

На фоне роста долговой нагрузки снижается рост выручки компаний:

наиболее резкое снижение S&P фиксирует среди компаний Азиатско-Тихоокеанского региона, что связано с замедлением китайской экономики из-за торговых войн. Снижение выручки отмечается и в корпоративном секторе США, тогда как в Европе и Латинской Америке ситуация стабильная.

Говоря о прогнозах по регионам, S&P ожидает, что в ближайшие два-три года корпоративная выручка все-таки может начать расти в Азии, Европе, Латинской Америке и Африке. В свою очередь, в Северной Америке компании могут начать снижать свою долговую нагрузку по мере снижения активности на рынке M&A, сопровождавшейся накоплением заемных средств для поглощений. S&P подчеркивает, что такой сценарий является базовым. Но в случае наступления рецессии сокращение выручки в корпоративном секторе может свести на нет улучшение ситуации с долговой нагрузкой.

Говоря об отраслях, наибольшие риски S&P видит в автопроме, потребрынке и розничной торговле. Ожидания скорого восстановления автопродаж в Китае не оправдались, что и вызывает опасения у все большего числа экспертов в отношении общемирового рынка, одним из драйверов которого является Китай. В секторе потребительских товаров озабоченность S&P вызывают слабые перспективы роста продаж и проблемы с ликвидностью, включая сложности в рефинансировании для участников рынка. Говоря о розничной торговле, аналитики отмечают продолжающийся спад активности в США, даже несмотря на агрессивное снижение цен ритейлерами, которое, в свою очередь, бьет по их прибыльности. В Европе же растущее давление испытывает рынок товаров класса премиум на фоне продолжающихся уже два года проблем в секторе универмагов и розничной продажи одежды.

Евгений Хвостик