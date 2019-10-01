Большинство членов РАН негативно оценили результаты реформы академии 2013 года

Более 60% академиков, членов-корреспондентов и профессоров негативно оценивают итоги реформы Российской академии наук (РАН), следует из опроса, который проводила академия к шестилетию с момента реформы. Аналитический отчет опубликован на сайте (.pdf).

В опросе приняли участие 711 членов РАН. На вопрос «Как повлияла на состояние дел в вашей области науки реформа РАН?» они ответили так:

0,42% — исключительно положительно,

5,5% — в основном положительно,

21,58% — в чем-то положительно, в чем-то отрицательно,

38,65% — в основном отрицательно,

22% — крайне отрицательно,

11,14% — никак не повлияла,

0,71% — затрудняюсь ответить.

Наиболее негативно состояние дел в своей области науки оценили ученые из Дальневосточного отделения. 83,3% выбрали вариант ответа «существенно ухудшилось» или «в основном ухудшилось». Такие варианты ответов в основном выбирали отделения историко-филологических наук (82,9%) и в отделении физиологических наук (80%). При этом большая часть членов РАН (83%) не согласны с утверждением, что у ученых есть возможность влиять на государственную научную политику.

Напомним, в результате реформы 2013 года РАН объединили с РАМН и Россельхозакадемией. Ее лишили сети академических институтов. Их передали в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Эта же структура получила имущество Академии. В 2018 году ФАНО ликвидировали, а полномочия перешли к Министерству науки и высшего образования.

Как принималась реформа РАН — в материале “Ъ” 2013 года «Ученые остались без имущества».