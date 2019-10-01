Орловский «Шаблыкинский агрокомплекс» может обанкротиться

Арбитражный суд Орловской области приступил к рассмотрению банкротного иска к ООО «Шаблыкинский агрокомплекс», требования к которому составляют 3,56 млн руб., следует из картотеки арбитражного суда. Заявителем стало местное ООО «Зернотрейд». Ранее управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за заросшие сорняками земли сельскохозяйственного назначения компания была оштрафована более чем на более 5,3 млн руб. В ходе рейдов было установлено, что свыше 3,65 тыс. га в Шаблыкинском районе заброшены, не возделываются и заросли сорняками.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Шаблыкинский агрокомплекс» зарегистрировано в 2007 году. Занимается выращиванием однолетних культур. Уставный капитал — 200 млн руб. Единственный владелец — Александр Рыбаков. По итогам 2016 года чистый убыток составил 54 млн руб.

Ирина Лобанова