«Спартаку» приписали интерес к бывшему тренеру «Шальке»

Возможно, определился первый кандидат на ставшую вакантной в минувшие выходные должность главного тренера «Спартака». Это Доменико Тедеско, молодой специалист, который до этого работал с немецким топ-клубом «Шальке».

О том, что «Спартак» проявляет интерес к Доменико Тедеско, рассматривая его в качестве кандидата на освободившуюся в воскресенье после увольнения Олега Кононова должность главного тренера клуба, сообщили издание «Спорт-Экспресс» и интернет-ресурс «Евро-Футбол».

«Спорт-Экспресс» даже утверждает, что «высшее руководство» московской команды одобрило кандидатуру.

По его данным, зарплата Тедеско может составить €1,5 млн в год, а срок контракта — два с половиной года. Причем немецкий специалист итальянского происхождения, чье назначение лоббирует генеральный директор красно-белых Томас Цорн, якобы может быть назначен на вакантный пост уже во время очередной паузы на игры сборных, то есть на следующей неделе.

В «Спартаке» “Ъ” заявили, что «не в курсе, ведутся ли переговоры с Тедеско». А источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в клубе, сказал, что, «скорее всего, так быстро вопрос решиться в любом случае не может».

Доменико Тедеско — молодой (ему всего 34 года) тренер. Известность он получил прежде всего на своем последнем месте работы. Это один из наиболее титулованных немецких клубов «Шальке». Гельзенкирхенскую команду Тедеско возглавил в 2017 году и с ходу завоевал с ней серебро чемпионата Германии, пропустив вперед только явного фаворита «Баварию». Однако надолго в «Шальке» после этого он не задержался. В следующем сезоне Тедеско преследовали неудачи. В отставку он был отправлен в марте нынешнего года после поражения со счетом 0:7 в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». В этот момент «Шальке» в таблице национального первенства располагался недалеко от зоны вылета.

Арнольд Кабанов