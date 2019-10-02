«ПихтинАвто» сносит кровлю

Ростовская фирма «ПихтинАвто» (продажа запчастей и обслуживание автомобилей) пытается через суд взыскать 32 млн руб. с ООО «Кровля Ростова». Истец считает, что опубликованные сотрудниками этой компании в сети Интернет негативные отзывы о его деятельности вызвали падение выручки фирмы на 12% за год. Первые две инстанции отказали «ПихтинАвто» в удовлетворении иска, и она подала кассационную жалобу. Эксперты отмечают, что в подобных делах истцу сложно доказать суду связь между порочащими комментариями и снижением финансовых результатов.



Арбитражный суд Северо-Кавказского округа зарегистрировал кассационную жалобу ростовского предпринимателя Александра Пихтина (фирма «ПихтинАвто»), который добивается отмены решения арбитражного суда Ростовской области по своему иску к ООО «Кровля Ростова». В конце июня текущего года суд отказался удовлетворить требование господина Пихтина о взыскании с этой компании 32 млн руб. Именно в такую сумму Александр Пихтин оценивает ущерб своей деловой репутации, якобы причиненный ответчиком.

Как следует из судебных материалов, ООО «Кровля Ростова» в 2016 году обратилось к «ПихтинАвто» с заказом на ремонт автомобиля. Позже автомобиль сломался, и компания заявила, что в этом виновны работники сервиса. «Кровля Ростова» потребовала от «ПихтинАвто» 1,8 млн руб., однако проиграла дело в судах всех инстанций, поскольку вина сервиса не была доказана. В августе 2017 года на сайте «Блокнот Ростов», а также в соцсетях и на форумах были опубликованы критические материалы о работе «ПихтинАвто». Пользователи с разными никами оставили под материалами негативные комментарии о «ПихтинАвто». По мнению господина Пихтина, это делали сотрудники ООО «Кровля Ростова», в том числе его гендиректор и учредитель Александр Чериков. По утверждению предпринимателя, негативная публикация и комментарии нанесли ущерб его деловой репутации, из-за чего доходы предприятия с августа 2017 года по август 2018-го снизились на 64 млн руб., или на 12%.

Получив отказ в первой инстанции, Александр Пихтин обжаловал решение суда в апелляции. В судебном заседании представитель ответчика подтвердила, что комментарии на сайте «Блокнот Ростов» под никами «Кровля Ростова», «Александр», «Вячеслав» оставляли сотрудники «Кровли Ростова». Суд также установил, что одно из высказываний, оставленное пользователем с ником «Кровля Ростова», недостоверно и порочит честь господина Пихтина. Однако суд посчитал это недостаточным, чтобы обязать ответчика возмещать убытки «ПихтинАвто». «Объективных и достоверных доказательств наличия причинно-следственной связи в виде существенного уменьшения дохода именно ввиду действий ответчика, а не ввиду действий иных факторов (продолжения кризисных явлений в российской экономике, усиления конкуренции на соответствующем рынке и т. п.), истцом не доказано»,— сказано в постановлении апелляционной инстанции.

«Причинно-следственная связь хорошо видна в представленных бухгалтерских отчетах: выручка снизилась не “с 2017 года”, как сказано в постановлении, а именно с августа 2017 года. Если с января 2016 до августа 2017 года обращения, заезды клиентов и выручка росли или были стабильны, то непосредственно после “информационной кампании” выручка снизилась на 64 млн руб. Никаких причин, кроме клеветы, для этого не было. Также есть объективные данные о сокращении звонков и заездов клиентов в “ПихтинАвто”, ни одну из этих цифр суд не опроверг»,— рассказал представитель истца Ростислав Рычанов.

Старший юрист адвокатского бюро «Юг» Сергей Радченко отмечает, что подобные дела редки в судебной практике. «Верховный суд установил в таких делах очень высокий стандарт доказывания. Поэтому истцу будет очень сложно объяснить суду, что компания терпит убытки именно вследствие публикации порочащих сведений, а не из-за того, например, что предприниматель не смог грамотно организовать свое дело. Прежде всего суд отталкивается от таких понятий, как “предпринимательский риск”»,— говорит он. По мнению эксперта, шансов выиграть дело в кассации у истца практически нет и в лучшем случае его вернут на новое рассмотрение.

Кристина Федичкина