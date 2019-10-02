«Магнит» начал сладкую жизнь

В индустриальном парке «Краснодар», принадлежащем ГК «Магнит», запущен новый резидент — «Кондитер Кубани», выпускающий 20 наименований продукции: шоколадные батончики, мармелад, трюфели и др. Мощность предприятия составит 55 тыс. т продукции в год. Завод закроет более 60% потребности ритейлера в товарах данной категории. Эксперты отмечают, что заявленные «Кондитером Кубани» плановые мощности на общероссийском фоне выглядят достаточно скромно, но в масштабах региона он станет крупнейшим предприятием такого профиля.



В поселке Дорожном в пригороде Краснодара начал работу комбинат «Кондитер Кубани». «Магнит» инвестировал в собственное производство 3,5 млрд руб. По данным ритейлера, срок окупаемости фабрики составит семь лет. Ее проектная мощность — около 55 тыс. т продукции в год. На предприятии установлено пять линий, на которых выпускаются шоколадные батончики и конфеты, леденцы, желейные и помадные конфеты, мармелад, а также трюфели. Сейчас «Кондитер Кубани» выпускает около 20 наименований продукции. Как сообщили в пресс-службе ритейлера, при выходе на полную мощность новая компания обеспечит более 60% потребностей «Магнита» в кондитерских изделиях данных наименований.

«“Кондитер Кубани” заметно укрепит позиции нашей продукции в ассортименте кондитерских изделий магазинов “Магнит”. В целом мы нацелены на максимальное использование преимуществ наличия собственных предприятий в коммерческой деятельности компании, в первую очередь в контексте развития собственных торговых марок»,— рассказал президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

«Кондитер Кубани» стал вторым резидентом индустриального парка «Краснодар», принадлежащего «Магниту». В прошлом году на его территории заработал Кубанский комбинат хлебопродуктов, выпускающий мучные кондитерские изделия, бараночно-сухарные изделия и макароны. Строительство парка ведется за счет средств ритейлера при господдержке: с 2016 года получено около 350 млн руб. субсидий на развитие инженерной инфраструктуры.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, присутствовавшего на открытии «Кондитера Кубани», привлекательный налоговый режим и готовая инфраструктура позволяют с нуля и достаточно быстро запускать современные высокотехнологичные производства. «Сегодня мы вводим в эксплуатацию одно из крупнейших кондитерских предприятий в России — это яркое свидетельство того, что инструментарий индустриальных парков работает»,— сообщил господин Мантуров.

Как отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, несмотря на то что рынок производства и реализации кондитерских изделий в России в какой-то мере близок к насыщению, он пока еще продолжает расти. «Впрочем, темпы роста в последнее время несколько снизились из-за падения доходов населения. Тем не менее на фоне иных сегментов пищевой промышленности динамика именно производства кондитерских изделий остается достаточно сильной. Можно ожидать, что по итогам текущего года в стране будет произведено около 3,75–3,85 млн т различных кондитерских изделий. Конечно, заявленные “Кондитером Кубани” плановые 55 тыс. т продукции в год на общем фоне выглядят достаточно скромно, но в масштабах региона это будет действительно крупнейшее предприятие данного профиля»,— рассказал господин Коренев.

Большинство глобальных и национальных ритейлерских сетей имеют подобные производства, и в некоторых случаях доля продукции под собственной торговой маркой достигает 20% от общего объема реализуемых товаров, считает эксперт. «Россия хоть и несколько отстала от передовых стран, исключением не является — все большее число ритейлеров-гигантов организует у себя производство продукции под собственной торговой маркой. Синергия производственного, логистического, сбытового и управленческого сегмента позволяет создавать вертикально интегрированные холдинги, характерной особенностью которых является более низкий уровень издержек и, соответственно, лучшая конкурентоспособность их продукции»,— сообщил аналитик «Финам».

Андрей Ульченко, Краснодар