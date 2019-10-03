Подбирая ключи развития

Итоги ежегодного рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 свидетельствуют о том, что лидеры растут быстрее, чем экономика в целом. Отмечен прирост по основным показателям: выручке, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Прежние драйверы роста экономики — АПК, розничная торговля и строительство — выдохлись. Основным ключом роста стали благоприятная ценовая конъюнктура сырьевого экспорта и госинвестиций.

Структура роста

Совокупная годовая выручка крупнейших компаний России достигла $1,44 трлн, а в рублях ее годовой прирост составил 18,3%. Темпы прироста рублевой выручки участников практически удваиваются второй год подряд (в 2016 году он составил 5,8%, а в 2017 году — 9,8%). Разрыв между темпами прироста выручки крупнейших компаний и среднестатистического совокупного оборота российских предприятий неуклонно растет: в 2018 году он составил 5,1 п. п. по сравнению с 1,3 п. п. годом ранее. Это опосредованно свидетельствует о том, что крупнейший бизнес значительно лучше адаптировался к сложившимся во второй половине 2010-х годов условиям, чем российская экономика в целом.

Как и годом ранее, основным драйвером роста выручки наших крупнейших компаний оказалась благоприятная ценовая конъюнктура на основные товары российского сырьевого экспорта — с этой точки зрения 2018 год во многих отношениях превзошел 2017-й.

Не менее важным фактором роста стали государственные инвестиции в развитие оборонной и машиностроительной промышленности, а также ускоренная модернизация ряда отраслей под влиянием регулятивного вмешательства государства. А примеры, когда на рост выручки компаний ключевое влияние оказала реализация бизнесом собственных инвестиционных проектов, по-прежнему весьма немногочисленны.

Топливные сборы

Главным движителем роста объемов выручки нынешнего рейтинга RAEX-600 в 2018 году стали компании нефтяной и нефтегазовой промышленности. Сектор вырос на 32,1% и укрепил свои позиции в рейтинге: на нефтяные и нефтегазовые компании приходится без малого 32% совокупной выручки вошедших в рейтинг компаний (годом ранее — 28).

Дело не в том, что для прочих отраслей 2018 год оказался как-то особенно плох, а в том, что для российских нефтяников он оказался чрезвычайно хорош. Существенное сокращение добычи в начале года в двух значимых странах—экспортерах нефти — Иране и Венесуэле — привело к резкому росту мировых цен, а превысивший ожидания спрос на нефть со стороны крупнейших стран-импортеров позволил участникам соглашения ОПЕК+, в первую очередь Саудовской Аравии и России, увеличить производство до рекордных показателей. Несмотря на кратковременное ухудшение конъюнктуры в четвертом квартале, среднегодовая цена на нефть в 2018 году превысила $70 за баррель Urals по сравнению с $53 в 2017 году. При этом добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,7% и достигла 556 млн тонн — это рекордный показатель за последние 30 лет (правда, абсолютный рекорд 1987 года с 569,4 млн тонн пока не перекрыт). Близким к историческому максимуму, достигнутому в 2015 году, оказался и экспорт нефти.

Помимо соглашения ОПЕК+ важным фактором развития отрасли стала реализация налогового маневра — поэтапной отмены пошлин на экспорт нефти и повышение налога на добычу полезных ископаемых. Одним из позитивных последствий маневра стало увеличение глубины переработки нефти в России до рекордных для советской и российской нефтяной промышленности 82,1% (рост за год на 0,8 п. п.), что также позитивно отразилось на объеме выручки российских ВИНК за счет сокращения экспорта мазута и роста производства светлых нефтепродуктов. Эти факторы в сочетании с увеличением экспорта сырой нефти обеспечили впечатляющие показатели роста оборота ЛУКОЙЛа (второе место, плюс 36,6% по выручке), «Роснефти» (третье место, 34,2%), «Сургутнефтегаза» (седьмое место, 32,4%) и др.

Удачным 2018 год оказался и для газовых компаний: добыча природного газа в натуральном выражении выросла на 5,3% и достигла исторического максимума в 639 млрд куб. м. Положительная динамика была связана с ростом спроса со стороны основных потребителей — как в Евросоюзе, ориентированном на импорт из России в основном трубопроводного газа (его основной поставщик «Газпром» сохранил свою первую позицию в рейтинге, продемонстрировав рост выручки на 26,4%), так и в странах Азии (на них рассчитаны поставки сжиженного газа, наращиваемые НОВАТЭКом,— 16-е место, плюс 42,6% по обороту).

В 2018 году продолжился и бурный рост угольной отрасли (совокупный прирост выручки — 37,8%). Мировой рынок угля стабильно растет третий год подряд под влиянием увеличения спроса со стороны «азиатских тигров», а цены на энергетические и коксующиеся угли поддерживает ограничение добычи в стране—производителе и потребителе угля номер один в мире — Китае. Именно Южная Корея, КНР и Япония остаются наиболее важными направлениями российского угольного экспорта. На фоне положительной динамики мировых угольных рынков российская добыча угля в 2018 году достигли рекордных значений — без малого 440 млн тонн, что на 20 млн тонн больше исторического рекорда, достигнутого РСФСР в 1988 году. Уверенное развитие угольной добычи укрепило позиции России как одного из крупнейших производителей в мире (шестое место с долей 5,3%). Рекордных значений достигли и объемы экспорта угля, которые в 2018 году увеличились на 10,6%, до 210,3 млн тонн, в стоимостном выражении прирост составил 26,1% и достиг $17,6 млрд. Поэтому закономерно, что из 12 компаний, представляющих в нынешнем рейтинге угольную промышленность, 10 продемонстрировали увеличение выручки выше средней по списку в целом. А двое участников смогли попасть в топ-20 нынешнего списка по динамике увеличения оборота: группа «Сибантрацит» (100-е место, рост выручки на 90%) и компания Altraso Ventures Ltd (473-е и 89,8% соответственно).

Железное правило

Теми же факторами было обусловлено продолжение роста в черной металлургии (плюс 22,1%). Сокращение производственных мощностей в Китае поддержало благоприятную ценовую конъюнктуру, а стабильный рост спроса на международном рынке позволил российским металлургам значительно увеличить объемы производства и экспорта практически всех значимых групп номенклатуры. В частности, экспорт чугуна в 2018 году вырос на 19,7%, до 5,77 млн тонн. Это третий результат в истории, лучше были только в докризисных 2006 и 2007 годах. Таким образом, Россия сохранила позиции экспортера чугуна номер один в мире. Суммарный экспорт стали и проката (без учета труб) вырос на 6,5%, до 30,6 млн тонн. Тем самым был превышен исторический максимум 2005 года. По объему экспорта стали и проката Россия уступила только Китаю и Японии, а по объему экспорта труб поднялась на четвертое место в мире. Отсюда близкий к 30-процентному рост выручки у «Евраза» (17-е место) или НЛМК (19-е), а также рекордные 183,8% у Загорского трубного завода (330-е место в рейтинге), позволившие предприятию попасть в топ-20 нынешнего рейтинга по динамике оборота.

Волатильность на рынках цветных металлов во второй половине 2018 года, связанная с началом торговой войны между США и Китаем, не смогла полностью нивелировать рост цен на цинк, медь и никель, отмечавшийся в первом полугодии. Благоприятная конъюнктура позволила вошедшим в рейтинг российским компаниям цветной металлургии увеличить выручку в среднем на 21,2% (у лидера отрасли в рейтинге «Норильского никеля» 20-е место — 37,7%), а также поставить собственные рекорды — в частности, по итогам 2018 года нового исторического максимума достиг российский экспорт меди (652 тыс. тонн, рост на 10,5%).

Сплошная химия

Заметный вклад в прирост совокупной выручки участников рейтинга внесли химические и нефтехимические компании (рост на 19,9%). Наиболее динамично развивались производители удобрений и крупнотоннажной химии: во-первых, мировые цены на основные виды удобрений росли в течение всего прошлого года и лишь в начале 2019 года пошли вниз, а во-вторых, российские химические компании в прошлом году завершили ряд значимых инвестиционных проектов. В строй было введено несколько крупных комплексов по производству аммиака и карбамида. Нельзя не отметить и запуск группой «Еврохим» (34-е место, рост на 23,7% по выручке) построенного с нуля калийного комбината в Усолье (проектная мощность — 2,3 млн тонн хлорида калия в год).

Транспортная составляющая

Рост выручки компаний-экспортеров сырья позитивно отразился на транспортных компаниях (прирост выручки — 12%). Бум в угольной отрасли и металлургии, а также сильные показатели ориентированной на экспорт химии и нефтехимии оказались ключевыми факторами роста выручки операторов железнодорожных грузоперевозок (РЖД, 5-е место, рост оборота на 7,2%; Globaltrans, 165-е место, 11,1%). А рост объемов экспорта углеводородов — на показателях «Транснефти» (13-е место, увеличение оборота на 10,8%). Хорошим 2018 год оказался и для авиаперевозчиков: увеличению пассажиропотока способствовали футбольный чемпионат мира в России, а также рост популярности авиакомпаний-лоукостеров. Лидер отрасли «Аэрофлот» (23-е место) за год нарастил выручку на 14,8%, а авиакомпания «Северный ветер» (254-е место), преимущественно ориентированная на чартеры,— на 73,6%.

Машиностроение вышло из обороны

У машиностроительных компаний темпы прироста выручки в 2018 году затормозилась после кратковременного взлета в 2017 году — с 17,9% до 10,8%. Причина проста: пик финансирования программы перевооружения армии пройден. Не случайно ГК «Ростехнологии» (шестое место), объединившая под своим крылом львиную долю российских оборонных предприятий, продемонстрировала в 2018 году очень умеренный рост выручки — всего 3,3% по сравнению с 25,5% годом ранее.

Тем не менее отдельные компании отрасли могут занести 2018 год себе в актив. В тройке наиболее динамично развивающихся компаний сразу два оборонных предприятия: концерн «Калашников» (404-е место) и завод «Купол» (511-е место), входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». Выручка «Калашникова» в 2018 году выросла в 3,4 раза, а «Купола» — почти втрое.

Хорошую динамику также демонстрировали автопроизводители: здесь до сих пор сказывается эффект «низкой базы». Выручка группы «АвтоВАЗ» (51-е место) увеличилась в 2018 году на 25,5%, в топ-20 наиболее динамичных компаний вошли сразу два производителя русских иномарок: «ПСМА Рус» и «Мицубиси Моторс Рус» (соответственно 291-е место, прирост выручки — 165,6%, и 299-е место, 149,5%). Высокими темпами также росла выручка «Фольксваген Груп Рус» (50-е место, 21,7%), «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (319-е место, 46,1%), холдинг «Автотор» (255-е место, 30,6%) и КамАЗ (82-е место, 19,3%).

Наконец, в 2018 году очень уверенно себя чувствовали производители железнодорожной техники. Бум на рынке грузовых вагонов, связанный с государственным стимулированием модернизации парка российских операторов и ростом объемов экспортных перевозок сырья, уже третий год подряд обеспечивает высокие темпы роста крупных производителей подвижного состава. Так, НПК ОВК (186-е место) увеличила за год оборот на 23,3%, а «Алтайвагон» (464-е место) — на 51,7%. А «Трансмашхолдинг» (66-е место, рост оборота на 44,3%) получил бонусы от модернизации транспортной системы Москвы и Санкт-Петербурга: компания стабильно получает заказы на поезда для метрополитена и пригородного сообщения. На финансовых показателях компании позитивно отразились и поставки современных пассажирских вагонов для РЖД.

Свидетели былых побед

Номинально высокие темпы прироста выручки представленных в рейтинге ритейлеров (плюс 14%) не должны вводить в заблуждение — розничная торговля уже давно утратила роль драйвера роста совокупных показателей RAEX-600. Компании этого сектора второй год подряд отстают по темпам роста выручки от аналогичного показателя в целом по рейтингу — для нулевых и начала десятых годов ситуация немыслимая. На фоне сокращающихся реальных доходов населения здесь возможен лишь экстенсивный рост, который приблизился к пределу (у лидера отрасли в рейтинге X5 Retail Group 18,3% роста оборота, у номера два «Магнита» — 8,2%). Ожидать значительных прорывов в этом секторе в ближайшее время не приходится. Схожими факторами объясняется и весьма умеренный рост совокупной выручки компаний пищевой промышленности, представленных в рейтинге (6,7%). При этом у крупнейшей в нынешнем списке группы «Данон» (131-е место) показатели еще скромнее (рост по обороту всего на 4,4%), а у некоторых представителей отрасли наблюдается даже падение выручки, к примеру у «Кока-колы» (210-е место) — на 3,2%.

Также не стоит делать далеко идущие выводы в связи с ростом динамики доходов вошедших в рейтинг компаний агропромышленного комплекса (17,9% по сравнению с 3,7% годом ранее). 2018 год оказался для российских аграриев труднее 2017-го: по данным Росстата, производство сельхозпродукции в России снизилось на 0,6% в сопоставимых ценах (впервые с 2012 года!). Показатели 2017 года, обусловленные рекордным урожаем, оказались недостижимы год спустя. Совокупный прирост выручки представленных в рейтинге компаний АПК почти на две трети достигнут за счет результатов всего двух компаний — входящих в число крупнейших производителей растительных масел и экспортеров зерна ГК «Содружество» (87-е место, плюс 16,3% по выручке) и компании «Астон» (172-е место, 118,2%). Их объединяют, во-первых, ориентированность на экспорт, а во-вторых, диверсификация каналов поставок сырья, а значит, отсутствие прямой зависимости как от падающих доходов россиян, так и от капризов российской погоды.

Среди отраслей, сдавших позиции по итогам 2018 года,— инжиниринг и инфраструктурное строительство (прирост выручки 6,7% по сравнению с 17,6% годом ранее). Целый ряд масштабных инфраструктурных проектов, связанных с развитием трубопроводного транспорта, строительством объектов ЧМ-2018 и Крымского моста, был в основном профинансирован и завершен до начала года, а реализация инициированных майским указом президента инфраструктурных нацпроектов в 2018 году еще толком не началась.

Средняя динамика показателей компаний, занятых в строительстве жилья и коммерческой недвижимости, снизились не столь драматично (рост выручки на 17,9% по сравнению 37,1% в 2017 году). Впрочем, у компаний, ориентированных в первую очередь на столичную агломерацию, показатели оказались заметно лучше: у группы ПИК (57-е место) обороты увеличились на 40,3%, а у «Дон-строй инвеста» (208-е место) — на 49,3%. Как и годом ранее, рост этого сектора в 2018 году подстегивался бурным развитием ипотечного рынка (рост на 49%, до рекордных 3 трлн руб.). Причем часть спроса на ипотеку 2019 года была удовлетворена досрочно уже в 2018 году: к середине прошлого года покупатели отреагировали на прекращение снижения ставок по ипотеке и в ожидании их возможного роста поспешили взять кредиты на максимально выгодных условиях.

Кредитные истории

Динамика доходов банковского сектора вышла из пике, в которое она попала в 2017 году: по итогам 2018 года прирост выручки представленных в рейтинге банков составил 3,9% по сравнению с падением на 0,2% годом ранее. Впрочем, поводов для оптимизма по-прежнему немного. Номинальный рост активов российских банков по итогам 2018 года составил 10,4% по сравнению с 6,4% годом ранее. Однако, если не учитывать переоценки стоимости активов, связанной с изменением курса рубля, темпы роста банковского сектора снизились по сравнению с 2017 годом (6,2 и 7,7% соответственно). Ростом сектор обязан преимущественно ускорению кредитования физических лиц (на 22,4% против 12,7% в 2017-м). Положительные подвижки произошли и в развитии кредитования компаний нефинансового сектора (на 10,5% по сравнению с 1,8% годом ранее). Впрочем, без учета валютной переоценки корпоративное кредитование по-прежнему демонстрировало очень слабый рост — порядка 5%, что отражает затянувшуюся инвестиционную паузу в российской экономике. Примечательно, что лидер рынка Сбербанк (4-е место), контролируемый государством, показал рост выручки на 6,8% (об особенностях подсчета выручки в финансовом секторе см. справку «Как мы считали»), тогда как крупнейшее в стране частное кредитное учреждение «Альфа-банк» (38-е место) — на 24,4%.

Рост розничного кредитования и связанного с ним страхования стал одним из ключевых драйверов роста страхового рынка. Представленные в рейтинге страховые компании увеличили выручку в среднем на 25,6% (по итогам 2017 года этот показатель был вдвое меньше — 10,7%). Помимо связанных с кредитами страховых продуктов высокие темпы роста демонстрировали страхование жизни и ДМС.

Отраслевая структура рейтинга RAEX-600 (по объему реализации) Отрасль Количество компаний в рейтинге RAEX-600 Объем реализации в 2018 г. (млн руб.) Объем реализации в среднем на компанию (млн руб.) Доля в суммарном объеме реализации рейтинга RAEX-600 (%) Объем реализации в 2017 г. (млн руб.) Темп прироста (%)* Объем реализации в 2018 г. ($ млн) Прибыль до налогообложения в 2018 г. (млн руб.) Чистая прибыль в 2018 г. (млн руб.) Промышленность, всего 205 50949007,7 248531,7 56,4 40783333,6 24,2 809614,0 8014503,7 6648430,2 Нефтяная и нефтегазовая промышленность 28 28823764,2 1029420,2 31,8 21800287,0 32,1 458029,0 5298276,7 4408858,3 Машиностроение 42 5280180,7 125718,6 5,8 4763465,4 10,8 83905,6 11076,0 101166,3 Черная металлургия 18 4423344,7 245741,4 4,9 3480065,2 22,1 70289,9 838812,5 659290,9 Электроэнергетика 20 3358549,9 167927,5 3,7 3086057,7 6,7 53369,6 440732,8 338130,4 Химическая и нефтехимическая промышленность 25 2519720,5 100788,8 2,8 2101137,4 19,9 40040,1 331651,2 252024,4 Цветная металлургия 10 1776670,5 177667,0 2 1465309,7 21,2 28232,5 401975,6 331739,7 Пищевая промышленность 23 1392044,5 60523,7 1,5 1304476,8 6,7 22120,5 84176,3 68079,6 Угольная промышленность 12 1139200,2 94933,3 1,3 826670,2 37,8 18102,7 154689,9 121950,7 Табачная промышленность 4 687827,8 171957 0,8 645494,1 6,6 10930,0 50078,6 39732,3 Промышленность драгоценных металлов и алмазов 5 660589,6 132117,9 0,7 589410,2 12,1 10497,2 181854,0 144387,1 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 5 333623,1 66724,6 0,4 256430,9 30,1 5301,5 96000,4 75784,5 Промышленность строительных материалов 4 186900,9 46725,2 0,2 166264,5 12,4 2970,0 17597,5 14673,1 Фармацевтическая промышленность 3 140615,7 46871,9 0,2 119567,0 17,6 2234,5 58260,1 53713,3 Парфюмерия и косметика 2 82554,8 41277,4 0,1 79553,3 3,8 1311,9 8407,8 6279,2 Полиграфическая промышленность 1 50181,4 50181,4 0,1 38799,7 29,3 797,4 13353,7 10560,6 Легкая промышленность 1 37553,1 37553,1 0,04 40493,0 –7,3 596,7 1827,4 1280,8 Производство электродов 1 33647,3 33647,3 0,04 н.д. н.д. 534,7 22825,4 18185,5 Добыча нерудных материалов 1 22038,8 22038,8 0,02 19851,5 11,0 350,2 2907,8 2593,5 Оптовая торговля 134 8388261,6 62599,0 9,3 7134374,2 14,3 133295,1 280447,2 213514,8 Розничная торговля 63 7635743,9 121202,3 8,4 6412608,9 14,0 121337,1 179403,9 126944,1 Банки 35 6728496,4 192242,8 7,4 6475343,2 3,9 106920,3 1814355,2 1451328 Транспорт и логистика 37 6102472,4 164931,7 6,7 5397780,8 12,0 96972,4 539006,5 414059,2 Телекоммуникации и связь 8 2182553,7 272819,2 2,4 2020473,5 8,0 34682,2 131032,5 28646,0 Инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство 21 1685562,5 80264,9 1,9 1580215,7 6,7 26784,7 36821,6 19083,7 Многоотраслевые холдинги 3 1358693,2 452897,7 1,5 1254161,4 8,3 21590,5 6309,6 4154,6 Строительство 17 972517,8 57206,9 1,1 804851 17,9 15454,0 69003,1 48676,1 Энергосбытовая деятельность 14 893519,8 63822,8 1 854244,2 4,6 14198,6 20445,9 13832,5 Страхование 8 805625,2 100703,2 0,9 641528,8 25,6 12801,9 139488,8 112212,9 Агропромышленный комплекс 12 642136,7 53511,4 0,7 544857,8 17,9 10204,0 18544,7 16679,2 Информационные технологии 9 601835,8 66870,6 0,7 524185,7 14,8 9563,6 1372,7 721,8 Сервисные компании 7 296145,9 42306,6 0,3 299666,9 –1,2 4706,0 22085,2 17575,7 Интернет-сервис 3 253605,8 84535,3 0,3 189328,8 33,9 4030,0 50668,7 40718,0 Негосударственный пенсионный фонд 3 218332,9 72777,6 0,2 172223,6 26,8 3469,5 10379,3 17399,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 149553,8 37388,5 0,2 139235,4 7,4 2376,5 25221,7 16267,0 Общественное питание 2 106881,8 53440,9 0,1 94671,7 12,9 1698,4 7100,0 5097,4 Сфера развлечений 3 106285,2 35428,4 0,1 56206,4 89,1 1688,9 10375,7 10009,3 СМИ 3 90797,3 30265,8 0,1 78866,4 15,1 1442,8 888,2 –684,4 Лизинг 2 87205,0 43602,5 0,1 69348,0 25,7 1385,7 43378,0 34893,0 Космонавтика 2 59268,0 29634,0 0,1 53982,2 9,8 941,8 12053,6 9758,8 Реклама и коммуникации 2 52976,5 26488,3 0,1 21762,5 31,5 841,8 670,6 422,1 Платежный сервис 1 48801,9 48801,9 0,05 29397,5 66,0 775,5 1802,5 1452,5 Коммерческая недвижимость 1 46610,7 46610,7 0,05 35817,4 30,1 740,7 –5447,0 –4667,9 Упаковка 1 44550,7 44550,7 0,05 33853,7 31,6 707,9 6597,5 5174,5 открыть таблицу в новом окне *По сопоставимым данным. Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика)

Дмитрий Гришанков, Дмитрий Кабалинский, Дмитрий Миндич, Вартан Ханферян, Федор Жердев