Подбирая ключи развития

Итоги ежегодного рейтинга крупнейших компаний России RAEX-600 свидетельствуют о том, что лидеры растут быстрее, чем экономика в целом. Отмечен прирост по основным показателям: выручке, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. Прежние драйверы роста экономики — АПК, розничная торговля и строительство — выдохлись. Основным ключом роста стали благоприятная ценовая конъюнктура сырьевого экспорта и госинвестиций.
Структура роста
Совокупная годовая выручка крупнейших компаний России достигла $1,44 трлн, а в рублях ее годовой прирост составил 18,3%. Темпы прироста рублевой выручки участников практически удваиваются второй год подряд (в 2016 году он составил 5,8%, а в 2017 году — 9,8%). Разрыв между темпами прироста выручки крупнейших компаний и среднестатистического совокупного оборота российских предприятий неуклонно растет: в 2018 году он составил 5,1 п. п. по сравнению с 1,3 п. п. годом ранее. Это опосредованно свидетельствует о том, что крупнейший бизнес значительно лучше адаптировался к сложившимся во второй половине 2010-х годов условиям, чем российская экономика в целом.
Как и годом ранее, основным драйвером роста выручки наших крупнейших компаний оказалась благоприятная ценовая конъюнктура на основные товары российского сырьевого экспорта — с этой точки зрения 2018 год во многих отношениях превзошел 2017-й.
Не менее важным фактором роста стали государственные инвестиции в развитие оборонной и машиностроительной промышленности, а также ускоренная модернизация ряда отраслей под влиянием регулятивного вмешательства государства. А примеры, когда на рост выручки компаний ключевое влияние оказала реализация бизнесом собственных инвестиционных проектов, по-прежнему весьма немногочисленны.
Топливные сборы
Главным движителем роста объемов выручки нынешнего рейтинга RAEX-600 в 2018 году стали компании нефтяной и нефтегазовой промышленности. Сектор вырос на 32,1% и укрепил свои позиции в рейтинге: на нефтяные и нефтегазовые компании приходится без малого 32% совокупной выручки вошедших в рейтинг компаний (годом ранее — 28).
Дело не в том, что для прочих отраслей 2018 год оказался как-то особенно плох, а в том, что для российских нефтяников он оказался чрезвычайно хорош. Существенное сокращение добычи в начале года в двух значимых странах—экспортерах нефти — Иране и Венесуэле — привело к резкому росту мировых цен, а превысивший ожидания спрос на нефть со стороны крупнейших стран-импортеров позволил участникам соглашения ОПЕК+, в первую очередь Саудовской Аравии и России, увеличить производство до рекордных показателей. Несмотря на кратковременное ухудшение конъюнктуры в четвертом квартале, среднегодовая цена на нефть в 2018 году превысила $70 за баррель Urals по сравнению с $53 в 2017 году. При этом добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,7% и достигла 556 млн тонн — это рекордный показатель за последние 30 лет (правда, абсолютный рекорд 1987 года с 569,4 млн тонн пока не перекрыт). Близким к историческому максимуму, достигнутому в 2015 году, оказался и экспорт нефти.
Помимо соглашения ОПЕК+ важным фактором развития отрасли стала реализация налогового маневра — поэтапной отмены пошлин на экспорт нефти и повышение налога на добычу полезных ископаемых. Одним из позитивных последствий маневра стало увеличение глубины переработки нефти в России до рекордных для советской и российской нефтяной промышленности 82,1% (рост за год на 0,8 п. п.), что также позитивно отразилось на объеме выручки российских ВИНК за счет сокращения экспорта мазута и роста производства светлых нефтепродуктов. Эти факторы в сочетании с увеличением экспорта сырой нефти обеспечили впечатляющие показатели роста оборота ЛУКОЙЛа (второе место, плюс 36,6% по выручке), «Роснефти» (третье место, 34,2%), «Сургутнефтегаза» (седьмое место, 32,4%) и др.
Удачным 2018 год оказался и для газовых компаний: добыча природного газа в натуральном выражении выросла на 5,3% и достигла исторического максимума в 639 млрд куб. м. Положительная динамика была связана с ростом спроса со стороны основных потребителей — как в Евросоюзе, ориентированном на импорт из России в основном трубопроводного газа (его основной поставщик «Газпром» сохранил свою первую позицию в рейтинге, продемонстрировав рост выручки на 26,4%), так и в странах Азии (на них рассчитаны поставки сжиженного газа, наращиваемые НОВАТЭКом,— 16-е место, плюс 42,6% по обороту).
В 2018 году продолжился и бурный рост угольной отрасли (совокупный прирост выручки — 37,8%). Мировой рынок угля стабильно растет третий год подряд под влиянием увеличения спроса со стороны «азиатских тигров», а цены на энергетические и коксующиеся угли поддерживает ограничение добычи в стране—производителе и потребителе угля номер один в мире — Китае. Именно Южная Корея, КНР и Япония остаются наиболее важными направлениями российского угольного экспорта. На фоне положительной динамики мировых угольных рынков российская добыча угля в 2018 году достигли рекордных значений — без малого 440 млн тонн, что на 20 млн тонн больше исторического рекорда, достигнутого РСФСР в 1988 году. Уверенное развитие угольной добычи укрепило позиции России как одного из крупнейших производителей в мире (шестое место с долей 5,3%). Рекордных значений достигли и объемы экспорта угля, которые в 2018 году увеличились на 10,6%, до 210,3 млн тонн, в стоимостном выражении прирост составил 26,1% и достиг $17,6 млрд. Поэтому закономерно, что из 12 компаний, представляющих в нынешнем рейтинге угольную промышленность, 10 продемонстрировали увеличение выручки выше средней по списку в целом. А двое участников смогли попасть в топ-20 нынешнего списка по динамике увеличения оборота: группа «Сибантрацит» (100-е место, рост выручки на 90%) и компания Altraso Ventures Ltd (473-е и 89,8% соответственно).
Железное правило
Теми же факторами было обусловлено продолжение роста в черной металлургии (плюс 22,1%). Сокращение производственных мощностей в Китае поддержало благоприятную ценовую конъюнктуру, а стабильный рост спроса на международном рынке позволил российским металлургам значительно увеличить объемы производства и экспорта практически всех значимых групп номенклатуры. В частности, экспорт чугуна в 2018 году вырос на 19,7%, до 5,77 млн тонн. Это третий результат в истории, лучше были только в докризисных 2006 и 2007 годах. Таким образом, Россия сохранила позиции экспортера чугуна номер один в мире. Суммарный экспорт стали и проката (без учета труб) вырос на 6,5%, до 30,6 млн тонн. Тем самым был превышен исторический максимум 2005 года. По объему экспорта стали и проката Россия уступила только Китаю и Японии, а по объему экспорта труб поднялась на четвертое место в мире. Отсюда близкий к 30-процентному рост выручки у «Евраза» (17-е место) или НЛМК (19-е), а также рекордные 183,8% у Загорского трубного завода (330-е место в рейтинге), позволившие предприятию попасть в топ-20 нынешнего рейтинга по динамике оборота.
Волатильность на рынках цветных металлов во второй половине 2018 года, связанная с началом торговой войны между США и Китаем, не смогла полностью нивелировать рост цен на цинк, медь и никель, отмечавшийся в первом полугодии. Благоприятная конъюнктура позволила вошедшим в рейтинг российским компаниям цветной металлургии увеличить выручку в среднем на 21,2% (у лидера отрасли в рейтинге «Норильского никеля» 20-е место — 37,7%), а также поставить собственные рекорды — в частности, по итогам 2018 года нового исторического максимума достиг российский экспорт меди (652 тыс. тонн, рост на 10,5%).
Сплошная химия
Заметный вклад в прирост совокупной выручки участников рейтинга внесли химические и нефтехимические компании (рост на 19,9%). Наиболее динамично развивались производители удобрений и крупнотоннажной химии: во-первых, мировые цены на основные виды удобрений росли в течение всего прошлого года и лишь в начале 2019 года пошли вниз, а во-вторых, российские химические компании в прошлом году завершили ряд значимых инвестиционных проектов. В строй было введено несколько крупных комплексов по производству аммиака и карбамида. Нельзя не отметить и запуск группой «Еврохим» (34-е место, рост на 23,7% по выручке) построенного с нуля калийного комбината в Усолье (проектная мощность — 2,3 млн тонн хлорида калия в год).
Транспортная составляющая
Рост выручки компаний-экспортеров сырья позитивно отразился на транспортных компаниях (прирост выручки — 12%). Бум в угольной отрасли и металлургии, а также сильные показатели ориентированной на экспорт химии и нефтехимии оказались ключевыми факторами роста выручки операторов железнодорожных грузоперевозок (РЖД, 5-е место, рост оборота на 7,2%; Globaltrans, 165-е место, 11,1%). А рост объемов экспорта углеводородов — на показателях «Транснефти» (13-е место, увеличение оборота на 10,8%). Хорошим 2018 год оказался и для авиаперевозчиков: увеличению пассажиропотока способствовали футбольный чемпионат мира в России, а также рост популярности авиакомпаний-лоукостеров. Лидер отрасли «Аэрофлот» (23-е место) за год нарастил выручку на 14,8%, а авиакомпания «Северный ветер» (254-е место), преимущественно ориентированная на чартеры,— на 73,6%.
Машиностроение вышло из обороны
У машиностроительных компаний темпы прироста выручки в 2018 году затормозилась после кратковременного взлета в 2017 году — с 17,9% до 10,8%. Причина проста: пик финансирования программы перевооружения армии пройден. Не случайно ГК «Ростехнологии» (шестое место), объединившая под своим крылом львиную долю российских оборонных предприятий, продемонстрировала в 2018 году очень умеренный рост выручки — всего 3,3% по сравнению с 25,5% годом ранее.
Тем не менее отдельные компании отрасли могут занести 2018 год себе в актив. В тройке наиболее динамично развивающихся компаний сразу два оборонных предприятия: концерн «Калашников» (404-е место) и завод «Купол» (511-е место), входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». Выручка «Калашникова» в 2018 году выросла в 3,4 раза, а «Купола» — почти втрое.
Хорошую динамику также демонстрировали автопроизводители: здесь до сих пор сказывается эффект «низкой базы». Выручка группы «АвтоВАЗ» (51-е место) увеличилась в 2018 году на 25,5%, в топ-20 наиболее динамичных компаний вошли сразу два производителя русских иномарок: «ПСМА Рус» и «Мицубиси Моторс Рус» (соответственно 291-е место, прирост выручки — 165,6%, и 299-е место, 149,5%). Высокими темпами также росла выручка «Фольксваген Груп Рус» (50-е место, 21,7%), «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (319-е место, 46,1%), холдинг «Автотор» (255-е место, 30,6%) и КамАЗ (82-е место, 19,3%).
Наконец, в 2018 году очень уверенно себя чувствовали производители железнодорожной техники. Бум на рынке грузовых вагонов, связанный с государственным стимулированием модернизации парка российских операторов и ростом объемов экспортных перевозок сырья, уже третий год подряд обеспечивает высокие темпы роста крупных производителей подвижного состава. Так, НПК ОВК (186-е место) увеличила за год оборот на 23,3%, а «Алтайвагон» (464-е место) — на 51,7%. А «Трансмашхолдинг» (66-е место, рост оборота на 44,3%) получил бонусы от модернизации транспортной системы Москвы и Санкт-Петербурга: компания стабильно получает заказы на поезда для метрополитена и пригородного сообщения. На финансовых показателях компании позитивно отразились и поставки современных пассажирских вагонов для РЖД.
Свидетели былых побед
Номинально высокие темпы прироста выручки представленных в рейтинге ритейлеров (плюс 14%) не должны вводить в заблуждение — розничная торговля уже давно утратила роль драйвера роста совокупных показателей RAEX-600. Компании этого сектора второй год подряд отстают по темпам роста выручки от аналогичного показателя в целом по рейтингу — для нулевых и начала десятых годов ситуация немыслимая. На фоне сокращающихся реальных доходов населения здесь возможен лишь экстенсивный рост, который приблизился к пределу (у лидера отрасли в рейтинге X5 Retail Group 18,3% роста оборота, у номера два «Магнита» — 8,2%). Ожидать значительных прорывов в этом секторе в ближайшее время не приходится. Схожими факторами объясняется и весьма умеренный рост совокупной выручки компаний пищевой промышленности, представленных в рейтинге (6,7%). При этом у крупнейшей в нынешнем списке группы «Данон» (131-е место) показатели еще скромнее (рост по обороту всего на 4,4%), а у некоторых представителей отрасли наблюдается даже падение выручки, к примеру у «Кока-колы» (210-е место) — на 3,2%.
Также не стоит делать далеко идущие выводы в связи с ростом динамики доходов вошедших в рейтинг компаний агропромышленного комплекса (17,9% по сравнению с 3,7% годом ранее). 2018 год оказался для российских аграриев труднее 2017-го: по данным Росстата, производство сельхозпродукции в России снизилось на 0,6% в сопоставимых ценах (впервые с 2012 года!). Показатели 2017 года, обусловленные рекордным урожаем, оказались недостижимы год спустя. Совокупный прирост выручки представленных в рейтинге компаний АПК почти на две трети достигнут за счет результатов всего двух компаний — входящих в число крупнейших производителей растительных масел и экспортеров зерна ГК «Содружество» (87-е место, плюс 16,3% по выручке) и компании «Астон» (172-е место, 118,2%). Их объединяют, во-первых, ориентированность на экспорт, а во-вторых, диверсификация каналов поставок сырья, а значит, отсутствие прямой зависимости как от падающих доходов россиян, так и от капризов российской погоды.
Среди отраслей, сдавших позиции по итогам 2018 года,— инжиниринг и инфраструктурное строительство (прирост выручки 6,7% по сравнению с 17,6% годом ранее). Целый ряд масштабных инфраструктурных проектов, связанных с развитием трубопроводного транспорта, строительством объектов ЧМ-2018 и Крымского моста, был в основном профинансирован и завершен до начала года, а реализация инициированных майским указом президента инфраструктурных нацпроектов в 2018 году еще толком не началась.
Средняя динамика показателей компаний, занятых в строительстве жилья и коммерческой недвижимости, снизились не столь драматично (рост выручки на 17,9% по сравнению 37,1% в 2017 году). Впрочем, у компаний, ориентированных в первую очередь на столичную агломерацию, показатели оказались заметно лучше: у группы ПИК (57-е место) обороты увеличились на 40,3%, а у «Дон-строй инвеста» (208-е место) — на 49,3%. Как и годом ранее, рост этого сектора в 2018 году подстегивался бурным развитием ипотечного рынка (рост на 49%, до рекордных 3 трлн руб.). Причем часть спроса на ипотеку 2019 года была удовлетворена досрочно уже в 2018 году: к середине прошлого года покупатели отреагировали на прекращение снижения ставок по ипотеке и в ожидании их возможного роста поспешили взять кредиты на максимально выгодных условиях.
Кредитные истории
Динамика доходов банковского сектора вышла из пике, в которое она попала в 2017 году: по итогам 2018 года прирост выручки представленных в рейтинге банков составил 3,9% по сравнению с падением на 0,2% годом ранее. Впрочем, поводов для оптимизма по-прежнему немного. Номинальный рост активов российских банков по итогам 2018 года составил 10,4% по сравнению с 6,4% годом ранее. Однако, если не учитывать переоценки стоимости активов, связанной с изменением курса рубля, темпы роста банковского сектора снизились по сравнению с 2017 годом (6,2 и 7,7% соответственно). Ростом сектор обязан преимущественно ускорению кредитования физических лиц (на 22,4% против 12,7% в 2017-м). Положительные подвижки произошли и в развитии кредитования компаний нефинансового сектора (на 10,5% по сравнению с 1,8% годом ранее). Впрочем, без учета валютной переоценки корпоративное кредитование по-прежнему демонстрировало очень слабый рост — порядка 5%, что отражает затянувшуюся инвестиционную паузу в российской экономике. Примечательно, что лидер рынка Сбербанк (4-е место), контролируемый государством, показал рост выручки на 6,8% (об особенностях подсчета выручки в финансовом секторе см. справку «Как мы считали»), тогда как крупнейшее в стране частное кредитное учреждение «Альфа-банк» (38-е место) — на 24,4%.
Рост розничного кредитования и связанного с ним страхования стал одним из ключевых драйверов роста страхового рынка. Представленные в рейтинге страховые компании увеличили выручку в среднем на 25,6% (по итогам 2017 года этот показатель был вдвое меньше — 10,7%). Помимо связанных с кредитами страховых продуктов высокие темпы роста демонстрировали страхование жизни и ДМС.
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*По сопоставимым данным.
Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика)
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