По факту падения с девятого этажа жителя Саратова с двумя детьми возбуждено уголовное дело

В Саратове по факту трагедии во Фрунзенском районе, где в результате падения с девятого этажа разбились мужчина и его 1,5- годовалый сын, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Дело возбуждено по статьям «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и «покушение на убийство двух лиц» (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, 30-летний гражданин, желая причинить смерть двум своим детям, выпрыгнул с ними с балкона своей квартиры на девятом этаже. Мальчик и его отец погибли на месте, четырехлетняя девочка госпитализирована, однако спустя некоторое время она тоже скончалась.

На место выезжал заместитель прокурора области.

Установлено, что семья по месту жительства характеризуется положительно, материально обеспечена.

Марина Ковалева