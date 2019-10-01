На реконструкцию трассы М5 в горах Челябинской области потратят 3,5 млрд рублей

Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» заключило государственный контракт с ООО «Дортрансстрой» на строительство и реконструкцию трассы М5 «Урал» в районе Сима (участок 1564+000 - км 1609+000). Его стоимость составила 3,5 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор “Южный Урал”», работы в рамках этого контракта станут только первым этапом масштабной реконструкции федеральной дороги возле города Сим. Так, к октябрю 2022 года планируется отремонтировать четыре моста через реки Атя и Ук общей протяженностью 333,49 погонных метров, а также реконструировать 14 км трассы. Затем будут построены две транспортные развязки и две эстакады, реконструированы еще четыре моста. На участках с 1564 по 1578 км и с 1598 по 1609 км будут выполнены работы по реконструкции. Также предстоит построить новый участок трассы протяженностью 19 км.

К ноябрю 2024 года участок общей протяженностью 43,73 км должен быть введен в эксплуатацию. Вместо существующей III категории это будет I-б-категорию. На дороге, работающей в режиме перегруза, появятся четыре полосы движения, с шириной проезжей части в каждом направлении — 7,5 метров, участок станет безопаснее. Проект будет финансироваться из федерального бюджета.