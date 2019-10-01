Динамичные среди крупных

Газета «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провела ежегодную церемонию награждения лидеров рейтинга крупнейших компаний СЗФО. На мероприятии в ресторане UNA присутствовало более 100 представителей бизнеса Северо-Запада, среди которых топ-менеджеры компаний холдинга «Адамант», «Лахта Центра», ТД «Русьимпорт-Нева», компаний «ВМ-Транс», «Ланит-Терком», «Газэнергосеть», «Капитал Полис» и многие другие.

В этом году местом проведения приема был выбран ресторан с авторской кухней UNA, расположенный на первом этаже ДЛТ. Перед началом церемонии в открывшемся корнере Brioni старейшего универмага Петербурга состоялся приветственный коктейль. Мероприятие проходило при поддержке ДЛТ, сервиса «Ultima Яндекс.Такси», проектно-строительной компании «Цеспа», клиники интегративной медицины «Ангелы Косметологии» и официального дилера «Вольво» в Петербурге Volvo car family.

Перед началом награждения победителей на сцену поднялись генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов и главный редактор издания Андрей Ершов. «Для “Коммерсанта” это мероприятие традиционное,— отметил Максим Ефимов,— оно проводится уже в двенадцатый раз, и лично для меня выход приложения с данным рейтингом знаменует открытие нового делового сезона». Далее слово взял Андрей Ершов, напомнив гостям церемонии методологию составления рейтинга. «Методология очень проста и легко проверяема, поэтому нас нельзя упрекнуть в каком-нибудь подлоге. Это рейтинг по приросту выручки крупнейших компаний нефинансовой сферы Северо-Запада за прошедшие два года. Мы отсекали компании с оборотом менее миллиарда рублей в год, и таким образом в финальный список попали 1680 компаний региона. Мы публикуем первую сотню»,— пояснил господин Ершов. По его словам, нынешняя таблица демонстрирует те же тенденции, что происходят и в российской экономике в целом. «Около 30% компаний из первой сотни — это нефтегазовый сектор. Конечно, это связано в том числе с тем, что в Петербург переехал “Газпром” и его дочерние структуры. Из неожиданного — смена лидера рейтинга. Последние два года первую строчку занимала компания “Агроторг”. В этом году продуктовый ритейлер сместился на вторую позицию, уступив первенство компании “Газпром нефть”»,— пояснил Андрей Ершов. В завершение своей речи он поблагодарил руководителя данного проекта Елену Большакову, редактора Business Guide «Компании». После чего началась церемония награждения.

Первой на сцену для получения награды вышла Ксения Кувшинникова, заместитель генерального директора АО «Ижорский трубный завод», представитель ПАО «Северсталь», вошедшего в топ-10 компаний. Госпожа Кувшинникова поблагодарила составителей рейтинга, а всем присутствующим пожелала достижения их амбициозных целей. Рустэм Ибрагимов, заместитель генерального директора по связям с общественностью «Лукойл — Северо-Западнефтепродукт», получил диплом для компании «Лукойл-Коми», занявшей четвертую строчку рейтинга. «Завтра как раз летим в Сыктывкар, и там я с удовольствием передам награду адресату»,— сказал господин Ибрагимов. Награду для победителя рейтинга ПАО «Газпром нефть» принимала Елена Скорына, заместитель генерального директора по развитию компании «Газпромнефть Марин Бункер». Госпожа Скорына от имени руководства компании выразила слова благодарности всему бизнес-сообществу Северо-Запада. «Наша компания старается реализовывать интересные и амбициозные проекты. И в нашей новой стратегии большое внимание уделяется именно Северо-Западному региону»,— подчеркнула она. «Всем спасибо и удачи в бизнесе!» — завершила свою речь Елена Скорына. Лидерам рейтинга были предоставлены подарки, в том числе от производителя натуральных продуктов «Лосево», а также цветочной мастерской «Шишка».

По окончании церемонии награждения состоялся розыгрыш призов от спонсоров мероприятия, после чего гости продолжили неформальное общение под живую музыку.

Мария Кузнецова