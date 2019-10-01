Игрокам кубанского ФК «Урожай» представили нового главного тренера

Наставником «Урожая» стал Андрей Гордеев, сегодня, 1 октября, он был представлен футболистам кубанского клуба, сообщает пресс-служба ФК.

Андрей Гордеев начал тренерскую работу в молодежной команде «Сатурна» в 2007 году. В 2009 году был назначен главным тренером «Сатурна». В 2011 году Андрей Гордеев возглавил донецкий «Металлург». Затем работал главным тренером в «Анжи» и в «Сибири». В 2015 году возглавил «Мордовию». В 2017 году руководил «СКА-Хабаровск» С 2017 года назначен главным тренером юношеской сборной России 2000 года рождения.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. Клуб получил лицензию на выступление в ПФЛ.

Андрей Ульченко