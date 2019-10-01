Проект реконструкции Сенного рынка в Краснодаре появится в течение месяца

Собственники Сенного рынка в краевой столице предоставили в мэрию города два проекта реконструкции объекта, сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. «Мы провели переговоры с хозяевами рынка, с целью навести на нем порядок и вернуть былое значение. Считаю, что этот объект — достопримечательность нашего города. А в том виде, в котором он сейчас находится, это, как минимум, не украшение», - рассказал господин Первышов. По его словам, в течение месяца собственники торговых площадей должны представить новый проект реконструкции.

Андрей Ульченко