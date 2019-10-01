Московская биржа зарегистрировала 3 млн частных инвесторов

На Московской бирже в сентябре 2019 года зарегистрирован трехмиллионный частный инвестор, говорится в сообщении биржи. Существенную долю зарегистрированных брокерских счетов физических лиц составляют индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), призванные стимулировать инвестиции в российский фондовый рынок путем предоставления налоговых льгот. Сегодня их количество составляет уже 1,17 млн шт.

На сегодняшний день действуют два типа ИИС. Первый предполагает налоговый вычет, по второму не облагается налогом доход от инвестирования средств. Самым популярным стал ИИС первого типа. Как сообщил во вторник первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, сейчас не планируется корректировать налоговый режим ИИС первого типа: «Считаем, что он хорошо работает, каких-либо корректировок не предполагается». По его словам, планируется дорабатывать ИИС второго типа. Ранее Минфин предлагал снизить налоговый вычет по ИИС первого типа, но затем решил повременить с этой идеей.

Согласно данным биржи, лидерами по привлечению частных инвесторов на российском фондовом рынке в 2019 году стали Тинькофф-банк (392 тыс. шт.), Сбербанк (341 тыс. шт.), ВТБ (182 тыс. шт.), БКС (54 тыс. шт.), «Открытие Брокер» (45 тыс. шт.), Альфа-банк (29 тыс. шт.), «Финам» (19 тыс. шт.).

На бирже отмечают, что росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, внедренные на российском финансовом рынке и предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома.

Всего с начала года доступ к рынкам Московской биржи получили более 1 млн частных инвесторов. За 2018 год на биржевой рынок пришли свыше 700 тыс. российских граждан.

Полина Смородская