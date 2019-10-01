Законопроект о бюджете республики на 2020 год внесен в Госсовет Татарстана

Законопроект о бюджете Татарстана на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов внесен в Госсовет республики, сообщает пресс-служба парламента региона.

Согласно документу, общий объем доходов на 2020 год планируется установить в размере 264,8 млрд руб., расходов — 267,9 млрд руб., дефицит — 3,14 млрд. В 2021 году доходы установят в размере 270 млрд руб., расходы – 272,8 млрд, дефицит – 2,8 млрд. В 2022 году доходы составят 272,3 млрд руб., расходы – 274,9 млрд, дефицит – 2,6 млрд.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2020 году, по прогнозам, составят 310 млрд руб., в 2021-м – 315 млрд, в 2022-м – 319 млрд. Расходы – 313,1 млрд, 318,2 млрд и 321,6 млрд руб., соответственно. Дефицит – 2,9 млрд, 2,8 млрд и 2,6 млрд руб., соответственно. Сумма инвестиций в основной капитал составит 684,4 млрд руб. в 2020 году, 725,3 млрд руб. в 2021-м и 769,4 млрд в 2022-м.

В ближайшее время законопроект передадут на предварительное рассмотрение в комитеты, где будут широко обсуждать основной финансовый закон Татарстана. 10 октября запланированы парламентские слушания, а в начале следующей недели состоятся зональные совещания в Арском, Зеленодольском и Муслюмовском районах Татарстана. После рассмотрения на заседаниях парламентских комитетов проект пройдет процедуру трех чтений.

"Ъ-Казань"