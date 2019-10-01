Бывшему охраннику школы № 127 смягчили обвинение и вынесли приговор

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего охранника школы №127 Яны Галкиной.

Органами предварительного следствия она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия и гособвинения, госпожа Галкина оказывала на объекте услуги, не соответствующие требованиям безопасности. В частности, она в нарушение пропускного режима, установленного в школе и ее должностными инструкциями, 15 января 2018 года пропустила в здание школы бывшего ученика.

Затем он вместе с учащимся 10 класса напал на четвероклассников. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи, а позже нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

Сама госпожа Галкина вину не признавала. В результате суд переквалифицировал ее действия, на ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и приговорил ее к двум годам ограничения свободы.