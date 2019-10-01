Глеб Никитин отметил два года работы в правительстве региона Благодаря ему в нижегородских обиход вошли термины «цифровизация», «диджитализация» и «редевелопмент».

Напомним, назначение Никитина врио губернатора состоялось в конце сентября 2019 года.

Напомним, назначение Никитина врио губернатора состоялось в конце сентября 2019 года. После этого он выиграл выборы, став полноценным главой региона, выстроил новую структуру правительства и модель взаимодействия с муниципалитетами.

Благодаря успешному проведению Чемпионата мира по футболу новый губернатор сумел заручиться поддержкой населения, считает социолог Александр Прудник. По его мнению, предстоящие в ближайшие два года выборы в гордуму и Законодательное собрание не принесут проблем главе области.