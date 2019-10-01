01 октября, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Глеб Никитин отметил два года работы в правительстве региона

Благодаря ему в нижегородских обиход вошли термины «цифровизация», «диджитализация» и «редевелопмент».

от

Напомним, назначение Никитина врио губернатора состоялось в конце сентября 2019 года.


Напомним, назначение Никитина врио губернатора состоялось в конце сентября 2019 года. После этого он выиграл выборы, став полноценным главой региона, выстроил новую структуру правительства и модель взаимодействия с муниципалитетами.

Благодаря успешному проведению Чемпионата мира по футболу новый губернатор сумел заручиться поддержкой населения, считает социолог Александр Прудник. По его мнению, предстоящие в ближайшие два года выборы в гордуму и Законодательное собрание не принесут проблем главе области.


Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Администрация Нижнего Новгорода обжаловала судебное решение по скандальному конкурсу Победителем которого стало МП "Единый центр муниципального заказа".
Глеб Никитин 26 сентября отметил два года работы в должности губернатора Он был назначен врио главы региона в сентябре 2017 года.
Предприниматели Нижегородской области смогут пройти бесплатные бизнес-тренинги Они позволят участникам провести анализ своих предприятий и оптимизировать их работу.
Бюджетных мест в вузах станет на 8,2% больше В Нижнем Новгороде обсудили новые правила приема в 2020-2021 учебном году.
В Нижегородском районе появится дополнительно десять НТО Предприниматели продолжают осваивать Нижне-Волжскую набережную.
В бирже контактов примет участие десять финских компаний Нижегородские предприниматели смогут договориться о сотрудничестве с заграничными предприятиями.
Профиль пользователя