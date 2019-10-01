01 октября, вторник
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Ижевск. Удмуртия

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Квартиры в новостройках Ижевска подорожали на 3,7% за третий квартал 2019 года

Стоимость квадратного метра первичного жилья в Ижевске по итогам третьего квартала 2019 года составила 55,6 тыс. руб. Это на 3,7% больше показателя второго квартала, который составлял 53,65 тыс. руб., сообщает пресс-служба портала Domofond.ru. В целом по России средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла за три месяца на 3,3%.

За указанный период наибольший рост стоимости жилья в новостройках отметили в Химках, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске и Балашихи. Он составил 14,1%, 6,8%, 6,7%, 6,7% и 5% соответственно. Стоимость квадратного метра в этих городах составила 111,5 тыс. руб., 68 тыс. руб., 64,5 тыс. руб., 86,5 тыс. руб. и 91,3 тыс. руб. соответственно. Исследование проводилось в 72 крупных городах России. Снижение цен отметили лишь в 11, наибольшее — в Нижнем Тагиле, Белгороде, Саранске, Омске и Пензе. Оно составило 2,8%, 2,5%, 2,1%, 1,6% и 1,5% соответственно.

«Рост цен на новостройки в III квартале обусловлен переходом застройщиков на новую схему финансирования строительства, малым числом новых проектов на старте продаж и вымыванием доступных квартир. На данный момент рост цен меньше, чем прогнозировали кредитные организации, но скорее всего, цены продолжат ползти вверх»,— отметила главный редактор Domofond.ru Ирина Филатова.

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