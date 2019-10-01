В Воронеже планируют расселить 25 ветхих домов до 2025 года

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Воронеже к 1 сентября 2025 года планируют расселить 25 аварийных многоквартирных дома. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Воронежа. Руководитель городского управления жилищных отношений Олег Зацепин рассказал, что наряду с нацпроектом в облцентре реализуется муниципальная программа по переселению из домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. «Реализация первого этапа программы осуществляется с опережением. До конца 2019 года планируется расселить полностью два дома при первоначальном плане в один дом»,— отметил господин Зацепин. Еще три дома первого этапа планируется расселить до конца 2020 года. Уже подана заявка на предоставление финансовой поддержки федерального и областного бюджетов на второй этап, который стартует в следующем году, добавили в пресс-службе мэрии. Напомним, всего в Воронежской области планируют расселить 55 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживает 3,5 тыс. человек.

Александр Прытков