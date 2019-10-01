Более тонны санкционных груш уничтожили в Ижевске

В Ижевске уничтожили 1 тонну груш неустановленного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии.

«Продукция имела многочисленные следы переклейки маркировки. Кроме того, собственник подкарантинной продукции представил копию акта карантинного фитосанитарного контроля, который являлся поддельным. Подтвердить происхождение товара предприниматель не смог, что свидетельствует о незаконности ввоза данной продукции на территорию России. Запрещенная продукция была изъята и уничтожена методом механического сдавливания»,— говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Ижевске уничтожили 791 кг груш из Польши. Продукция имела двойную маркировку.